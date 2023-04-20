В Свердловской области набирают сотни разносчиков пенсий

21 апреля 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

«Почта России» набрала 240 разносчиков пенсий из необходимых 300 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области «Почта России» набирает порядка 300 разносчиков пенсий. В настоящее время к работе готовы более 100 сотрудников. Об этом рассказал директор макрорегиона Урал «Почты России» Дмитрий Киселев. «В настоящее время принято больше 100 сотрудников, еще 140 придут из компаний альтернативных доставщиков. Остальных разносчиков пенсий привлечем из своих работников, если не наберем», — сказал Дмитрий Киселев в ходе пресс-конференции «Интерфакс». Директор макрорегиона Урал «Почты России» отметил, что ежедневно в почтовые отделения приходят на собеседования по 10 человек. «Мы надеемся набрать необходимое количество человек», — подытожил он. Сейчас почтовые отделения уже на 90% закрыли потребность в персонале. Точное количество пенсионеров, которые по-прежнему будут получать пенсии на дому, будет известно в конце месяца. Потребность в персонале определяется дополнительным объемом пенсий и пособий, который начнет доставлять Почта России с 1 мая и до конца месяца будет закрыта. Есть случаи, когда к нам переходят целые коллективы, в том числе в порядке перевода. Везде, где будут кандидаты, мы будем готовы их рассмотреть и принять», — рассказала руководитель направления по внешним коммуникациям макрорегиона Анна Первушина. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 мая 2023 года свердловские пенсионеры будут получать денежные выплаты только через доставку сотрудников «Почты России», а не через частные организации, как это было раньше. Сроки доставки пенсий остаются прежними — с по 24 число ежемесячно. Также стало известно о том, что социальный фонд проводит процесс переоформления доставки пенсий в автоматическом режиме, беззаявительно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области «Почта России» набирает порядка 300 разносчиков пенсий. В настоящее время к работе готовы более 100 сотрудников. Об этом рассказал директор макрорегиона Урал «Почты России» Дмитрий Киселев. «В настоящее время принято больше 100 сотрудников, еще 140 придут из компаний альтернативных доставщиков. Остальных разносчиков пенсий привлечем из своих работников, если не наберем», — сказал Дмитрий Киселев в ходе пресс-конференции «Интерфакс». Директор макрорегиона Урал «Почты России» отметил, что ежедневно в почтовые отделения приходят на собеседования по 10 человек. «Мы надеемся набрать необходимое количество человек», — подытожил он. Сейчас почтовые отделения уже на 90% закрыли потребность в персонале. Точное количество пенсионеров, которые по-прежнему будут получать пенсии на дому, будет известно в конце месяца. Потребность в персонале определяется дополнительным объемом пенсий и пособий, который начнет доставлять Почта России с 1 мая и до конца месяца будет закрыта. Есть случаи, когда к нам переходят целые коллективы, в том числе в порядке перевода. Везде, где будут кандидаты, мы будем готовы их рассмотреть и принять», — рассказала руководитель направления по внешним коммуникациям макрорегиона Анна Первушина. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 мая 2023 года свердловские пенсионеры будут получать денежные выплаты только через доставку сотрудников «Почты России», а не через частные организации, как это было раньше. Сроки доставки пенсий остаются прежними — с по 24 число ежемесячно. Также стало известно о том, что социальный фонд проводит процесс переоформления доставки пенсий в автоматическом режиме, беззаявительно.