Екатеринбургский девелопер сохранил миллиард, выиграв суд у москвичей

Суд отказал в удовлетворении иска московской компании «Лаборатория инновационных решений и анализа „Лира“» к екатеринбургскому девелоперу Ивану Кузнецову (Acons Group), застройщику Clever Park. «Лира» пыталась взыскать с Кузнецова 1,1 млрд в качестве упущенной выгоды по агентскому договору, который заключила с ним в 2019 году. Информация об этом опубликована в картотеке дел на сайте Арбитражного суда Свердловской области.
«Суд решил: отказать в удовлетворении требований, взыскать солидарно с „Лаборатория инновационных решений и анализа ‚Лира‘“ и Попова Юрия Валерьевича в федеральный бюджет 200 тысяч рублей государственной пошлины», — говорится в резолютивной части. Согласно материалам дела, в декабре 2019 года Кузнецов заключил агентский договор с «Лабораторией инновационных решений и анализа „Лира“» по строительству двух комплексов в Москве.
В ходе рассмотрения имущество Кузнецова — 100% долей в ООО «Клевер-фит», ООО «Парковочный сервис», ООО «Уралбилдинг» и 37,5% ООО СЗ «ЖК Клевер парк» (находятся в залоге ПАО «Сбербанк») — даже арестовывали. Впоследствии обеспечительные меры отменили.
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