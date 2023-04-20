Екатеринбургский девелопер сохранил миллиард, выиграв суд у москвичей 21 апреля 2023 в 14:52 Размер текста - 17 + Девелопер Иван Кузнецов выиграл суд у московской компании «Лаборатория инновационных решений и анализа „Лира“» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд отказал в удовлетворении иска московской компании «Лаборатория инновационных решений и анализа „Лира“» к екатеринбургскому девелоперу Ивану Кузнецову (Acons Group), застройщику Clever Park. «Лира» пыталась взыскать с Кузнецова 1,1 млрд в качестве упущенной выгоды по агентскому договору, который заключила с ним в 2019 году. Информация об этом опубликована в картотеке дел на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Суд решил: отказать в удовлетворении требований, взыскать солидарно с „Лаборатория инновационных решений и анализа ‚Лира‘“ и Попова Юрия Валерьевича в федеральный бюджет 200 тысяч рублей государственной пошлины», — говорится в резолютивной части. Согласно материалам дела, в декабре 2019 года Кузнецов заключил агентский договор с «Лабораторией инновационных решений и анализа „Лира“» по строительству двух комплексов в Москве. В ходе рассмотрения имущество Кузнецова — 100% долей в ООО «Клевер-фит», ООО «Парковочный сервис», ООО «Уралбилдинг» и 37,5% ООО СЗ «ЖК Клевер парк» (находятся в залоге ПАО «Сбербанк») — даже арестовывали. Впоследствии обеспечительные меры отменили. Суд отказал в удовлетворении иска московской компании «Лаборатория инновационных решений и анализа „Лира“» к екатеринбургскому девелоперу Ивану Кузнецову (Acons Group), застройщику Clever Park. «Лира» пыталась взыскать с Кузнецова 1,1 млрд в качестве упущенной выгоды по агентскому договору, который заключила с ним в 2019 году. Информация об этом опубликована в картотеке дел на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Суд решил: отказать в удовлетворении требований, взыскать солидарно с „Лаборатория инновационных решений и анализа ‚Лира‘“ и Попова Юрия Валерьевича в федеральный бюджет 200 тысяч рублей государственной пошлины», — говорится в резолютивной части. Согласно материалам дела, в декабре 2019 года Кузнецов заключил агентский договор с «Лабораторией инновационных решений и анализа „Лира“» по строительству двух комплексов в Москве. В ходе рассмотрения имущество Кузнецова — 100% долей в ООО «Клевер-фит», ООО «Парковочный сервис», ООО «Уралбилдинг» и 37,5% ООО СЗ «ЖК Клевер парк» (находятся в залоге ПАО «Сбербанк») — даже арестовывали. Впоследствии обеспечительные меры отменили. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям