21 апреля 2023

В США предсказали создание ядерного оружия по всей Европе

Politico: страны Европы перейдут к созданию ядерного оружия
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Возможное стремление США к изоляционизму заставит Европу создавать собственное ядерное оружие, пишет Politico Фото:

Наращивание ядерного потенциала России и Китая, а также возможное стремление США к изоляционизму в будущем, вынудит страны Европы повсеместно создавать собственное ядерное оружие. Об этом пишет американское издание Politico.

«Активная ядерная программа Китая и рост ядерного превосходства России над Европой, а также снижение глобального доверия к ядерному зонтику США, который может в любой момент исчезнуть, подтолкнет страны Европы к разработке национальных решений в области ядерного оружия», — сообщается в материале издания. Там добавили, что все это приведет к концу Договора о нераспространении ядерного оружия и дальнейшей потере контроля над ядерным оружием.

На данный момент ядерным оружием в Европе владеют исключительно Франция и Великобритания. Ранее в Китае назвали вступление Финляндии в НАТО возможным будущим катализатором для наращивания Россией собственного ядерного оружия. Прогнозист Ксения Губина заявила о возможности в 2023 году применения некоторыми странами ядерного оружия, передают «Дни.ру».

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Наращивание ядерного потенциала России и Китая, а также возможное стремление США к изоляционизму в будущем, вынудит страны Европы повсеместно создавать собственное ядерное оружие. Об этом пишет американское издание Politico. «Активная ядерная программа Китая и рост ядерного превосходства России над Европой, а также снижение глобального доверия к ядерному зонтику США, который может в любой момент исчезнуть, подтолкнет страны Европы к разработке национальных решений в области ядерного оружия», — сообщается в материале издания. Там добавили, что все это приведет к концу Договора о нераспространении ядерного оружия и дальнейшей потере контроля над ядерным оружием. На данный момент ядерным оружием в Европе владеют исключительно Франция и Великобритания. Ранее в Китае назвали вступление Финляндии в НАТО возможным будущим катализатором для наращивания Россией собственного ядерного оружия. Прогнозист Ксения Губина заявила о возможности в 2023 году применения некоторыми странами ядерного оружия, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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