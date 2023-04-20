Челябинские полицейские задержали грабителей могил

В Каслях (Челябинская область) сотрудники полиции задержали двух местных жителей, которые ранее выломали и украли оградки могил на городском кладбище. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, на грабителей возбудили уголовное дело.
«К краже оказались причастны двое жителей города Касли — 53-летний мужчина и 52-летняя женщина. Подозреваемые вынесли металл с кладбища и рассчитывали сдать его в ближайший пункт приема металлолома», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
В ведомстве отметили, что задержанная женщина ранее уже была судима за имущественные преступления. На пару завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).
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