20 апреля 2023

Челябинские полицейские задержали грабителей могил

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
На грабителей завели уголовное дело Фото:

В Каслях (Челябинская область) сотрудники полиции задержали двух местных жителей, которые ранее выломали и украли оградки могил на городском кладбище. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, на грабителей возбудили уголовное дело.

«К краже оказались причастны двое жителей города Касли — 53-летний мужчина и 52-летняя женщина. Подозреваемые вынесли металл с кладбища и рассчитывали сдать его в ближайший пункт приема металлолома», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что задержанная женщина ранее уже была судима за имущественные преступления. На пару завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

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В Каслях (Челябинская область) сотрудники полиции задержали двух местных жителей, которые ранее выломали и украли оградки могил на городском кладбище. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, на грабителей возбудили уголовное дело. «К краже оказались причастны двое жителей города Касли — 53-летний мужчина и 52-летняя женщина. Подозреваемые вынесли металл с кладбища и рассчитывали сдать его в ближайший пункт приема металлолома», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что задержанная женщина ранее уже была судима за имущественные преступления. На пару завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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