Жителей Ханты-Мансийска напугали силовики с автоматами

В столице округа проходят межведомственные учения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей столицы ХМАО напугала необычная активность полиции на улицах города. В telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск» горожане сообщили о стрельбе и вооруженных людях в форме.

«На улице Сирина все перекрыли, вокруг вооруженные силовики, идет стрельба. Они кого-то пытаются задержать, там человек с оружием», — писали жители Ханты-Мансийска.

URA.RU обратилось за комментарием в полицию округа. Агентству сообщили, что в Ханты-Мансийске проходят учения. «В Ханты-Мансийске идут плановые межведомственные учения, проведение которых мы анонсировали в официальных группах ведомства в соцсетях. В связи с мероприятием перекрыли дороги», — пояснили в пресс-службе МВД.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) проведут плановую антитеррористическую тренировку на территории водозабора. Возможно ограничение движения транспорта на дорогах города.