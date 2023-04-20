20 апреля 2023

Жителей Ханты-Мансийска напугали силовики с автоматами

© Служба новостей «URA.RU»
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В столице округа проходят межведомственные учения Фото:

Жителей столицы ХМАО напугала необычная активность полиции на улицах города. В telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск» горожане сообщили о стрельбе и вооруженных людях в форме.

«На улице Сирина все перекрыли, вокруг вооруженные силовики, идет стрельба. Они кого-то пытаются задержать, там человек с оружием», — писали жители Ханты-Мансийска.

URA.RU обратилось за комментарием в полицию округа. Агентству сообщили, что в Ханты-Мансийске проходят учения. «В Ханты-Мансийске идут плановые межведомственные учения, проведение которых мы анонсировали в официальных группах ведомства в соцсетях. В связи с мероприятием перекрыли дороги», — пояснили в пресс-службе МВД.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) проведут плановую антитеррористическую тренировку на территории водозабора. Возможно ограничение движения транспорта на дорогах города.

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Жителей столицы ХМАО напугала необычная активность полиции на улицах города. В telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск» горожане сообщили о стрельбе и вооруженных людях в форме. «На улице Сирина все перекрыли, вокруг вооруженные силовики, идет стрельба. Они кого-то пытаются задержать, там человек с оружием», — писали жители Ханты-Мансийска. URA.RU обратилось за комментарием в полицию округа. Агентству сообщили, что в Ханты-Мансийске проходят учения. «В Ханты-Мансийске идут плановые межведомственные учения, проведение которых мы анонсировали в официальных группах ведомства в соцсетях. В связи с мероприятием перекрыли дороги», — пояснили в пресс-службе МВД. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) проведут плановую антитеррористическую тренировку на территории водозабора. Возможно ограничение движения транспорта на дорогах города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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