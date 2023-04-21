Авиакомпании объявили о распродаже билетов из Екатеринбурга

21 апреля 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Авиаперевозчики предлагают улететь из Екатеринбурга в Москву за три тысячи рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авиакомпании запустили продажу акционных билетов из Екатеринбурга. Информация об этом появилась на сайтах организаций. Со 2 по 3 мая 2023 года авиакомпания «Аэрофлот» предлагает билеты из Екатеринбурга в Москву стоимостью 3096 рублей, в этот же период полет в Санкт-Петербург обойдется в 5071 рубль. Также скидки установили на перелеты из столицы Урала в Казань, сейчас доступны билеты от 6186 рублей. Еще авиакомпания Red Wings организовала скидки в 5% на рейсы из Екатеринбург — Новый Уренгой, Екатеринбург — Новый Уренгой — Екатеринбург и обратно. Период перевозки указан с 18 апреля по 28 октября 2023 года. По информации пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, самыми дешевыми перелетами из Екатеринбурга на майские праздники стали направления в города ХМАО Советский (3850 рублей) и Урай (4 тысячи рублей), Москву (5,1 тысячи рублей), Тобольск (5,5 тысячи рублей) и Нягань (5,6 тысячи рублей). В списке указаны средние стоимости билетов. Ранее URA.RU сообщало, что самыми выгодными и популярными для жителей Екатеринбурга курортными турами по России на майские праздники стали направления в Сочи и Калининград. Семидневные поездки оценивают от 68 тысяч до 88 тысяч рублей.

Авиакомпании запустили продажу акционных билетов из Екатеринбурга. Информация об этом появилась на сайтах организаций. Со 2 по 3 мая 2023 года авиакомпания «Аэрофлот» предлагает билеты из Екатеринбурга в Москву стоимостью 3096 рублей, в этот же период полет в Санкт-Петербург обойдется в 5071 рубль. Также скидки установили на перелеты из столицы Урала в Казань, сейчас доступны билеты от 6186 рублей. Еще авиакомпания Red Wings организовала скидки в 5% на рейсы из Екатеринбург — Новый Уренгой, Екатеринбург — Новый Уренгой — Екатеринбург и обратно. Период перевозки указан с 18 апреля по 28 октября 2023 года. По информации пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, самыми дешевыми перелетами из Екатеринбурга на майские праздники стали направления в города ХМАО Советский (3850 рублей) и Урай (4 тысячи рублей), Москву (5,1 тысячи рублей), Тобольск (5,5 тысячи рублей) и Нягань (5,6 тысячи рублей). В списке указаны средние стоимости билетов. Ранее URA.RU сообщало, что самыми выгодными и популярными для жителей Екатеринбурга курортными турами по России на майские праздники стали направления в Сочи и Калининград. Семидневные поездки оценивают от 68 тысяч до 88 тысяч рублей.