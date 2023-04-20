Тюменец напал со спины и изрезал ножом до смерти своего знакомого

21 апреля 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

В настоящий момент злоумышленник задержан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Казанского района (Тюменская область) во время застолья напал на своего знакомого со спины и смертельно ранил его ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте. Информацию об этом передает пресс-служба следственного комитета России по Тюменской области. «По версии следствия, 12 апреля 2023 года около 22 часов на улице Молодежной в селе Афонькино Казанского района между 26 — летним обвиняемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и 37-летним мужчиной произошел конфликт. В ходе словесной перепалки молодой человек имеющимся при себе ножом нанес один удар в спину односельчанину», — говорится в сообщении. От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящий момент злоумышленник находится под стражей. Обстоятельства дела выясняются.

Житель Казанского района (Тюменская область) во время застолья напал на своего знакомого со спины и смертельно ранил его ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте. Информацию об этом передает пресс-служба следственного комитета России по Тюменской области. «По версии следствия, 12 апреля 2023 года около 22 часов на улице Молодежной в селе Афонькино Казанского района между 26 — летним обвиняемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и 37-летним мужчиной произошел конфликт. В ходе словесной перепалки молодой человек имеющимся при себе ножом нанес один удар в спину односельчанину», — говорится в сообщении. От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящий момент злоумышленник находится под стражей. Обстоятельства дела выясняются.