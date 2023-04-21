На въезде в Екатеринбург на два месяц ограничат движение

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Клипарт. Екатеринбург, россельбан, трасса, кольцовский тракт
С 24 апреля по 30 июня «Трест Уралтрансспецстрой» проведет ремонт Кольцовского тракта Фото:

Под Екатеринбургом на Кольцовском тракте с 24 апреля по 30 июня дорожные рабочие будут менять дорожное полотно, чтобы убрать колеи. На время ремонта движение автомобилистов будут ограничивать, сообщили URA.RU в управлении автодорог Свердловской области.

«Образование дефектов покрытия в виде колеи было связано с высокой интенсивностью движения, а также неправильным выбором шин владельцами автомобилей, к примеру, использованием шипованных покрышек весной, летом и осенью», — рассказали в управдоре.

Ремонт продлится с 24 апреля по 30 июня. Дорожные рабочие будут перекрывать по две полосы.

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Под Екатеринбургом на Кольцовском тракте с 24 апреля по 30 июня дорожные рабочие будут менять дорожное полотно, чтобы убрать колеи. На время ремонта движение автомобилистов будут ограничивать, сообщили URA.RU в управлении автодорог Свердловской области. «Образование дефектов покрытия в виде колеи было связано с высокой интенсивностью движения, а также неправильным выбором шин владельцами автомобилей, к примеру, использованием шипованных покрышек весной, летом и осенью», — рассказали в управдоре. Ремонт продлится с 24 апреля по 30 июня. Дорожные рабочие будут перекрывать по две полосы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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