На въезде в Екатеринбург на два месяц ограничат движение

С 24 апреля по 30 июня «Трест Уралтрансспецстрой» проведет ремонт Кольцовского тракта
Под Екатеринбургом на Кольцовском тракте с 24 апреля по 30 июня дорожные рабочие будут менять дорожное полотно, чтобы убрать колеи. На время ремонта движение автомобилистов будут ограничивать, сообщили URA.RU в управлении автодорог Свердловской области.
«Образование дефектов покрытия в виде колеи было связано с высокой интенсивностью движения, а также неправильным выбором шин владельцами автомобилей, к примеру, использованием шипованных покрышек весной, летом и осенью», — рассказали в управдоре.
Ремонт продлится с 24 апреля по 30 июня. Дорожные рабочие будут перекрывать по две полосы.
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