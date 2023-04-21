На въезде в Екатеринбург на два месяц ограничат движение

С 24 апреля по 30 июня «Трест Уралтрансспецстрой» проведет ремонт Кольцовского тракта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Под Екатеринбургом на Кольцовском тракте с 24 апреля по 30 июня дорожные рабочие будут менять дорожное полотно, чтобы убрать колеи. На время ремонта движение автомобилистов будут ограничивать, сообщили URA.RU в управлении автодорог Свердловской области.

«Образование дефектов покрытия в виде колеи было связано с высокой интенсивностью движения, а также неправильным выбором шин владельцами автомобилей, к примеру, использованием шипованных покрышек весной, летом и осенью», — рассказали в управдоре.

Ремонт продлится с 24 апреля по 30 июня. Дорожные рабочие будут перекрывать по две полосы.