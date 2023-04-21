Екатеринбуржца отправили на пять лет в колонию за смертельное ДТП под наркотиками

Мужчина насмерть сбил пешехода, который находился в розыске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд приговорил 35-летнего жителя Екатеринбурга к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за то, что он устроил смертельное ДТП, будучи в наркотическом опьянении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Государственный обвинитель представил доказательства того, что 18 июня 2022 года около 20:23 осужденный, находясь в состоянии опьянения, двигался на автомобиле KIA по левой полосе трехполосной проезжей части Розы Люксембург со стороны Энгельса со скоростью около 40 км/ч. Осужденный, проявив преступную небрежность, будучи в состоянии опьянения, был невнимателен и не увидел пешехода, 1958 г. р., и не принял мер к снижению скорости, в результате чего допустил на него наезд», — рассказали в прокуратуре.

Пешеход, который, как выяснили позднее полицейские, находился в розыске, погиб в больнице. Экспертиза показала, что водитель был в состоянии наркотического опьянения. Его признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.