В Екатеринбурге взлетели цены на коммерческую недвижимость

Подобная тенденция роста цен на коммерческую недвижимость сохранится до конца 2023 года, считает исполнительный директор УПН Рустем Галеев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

За последний год в Екатеринбурге выросли цены на отдельно стоящие здания, помещения свободного назначения, торговые площади, склады и офисы. Это следует из динамики средних цен за квадрат коммерческой недвижимости на сайте Restate.

За последние 12 месяцев отдельно стоящие здания подорожали с 69,6 тысяч до 74,7 тысяч рублей (+6,8%). На 9,1% вырос в цене квадратный метр в помещениях свободного назначения в апреле 2022 года он стоил 83,1 тысяч рублей, а сейчас 91,5 тысяч рублей. Стоимость торговых площадей выросла на 11% с 95,1 тысяч до 107 тысяч рублей. Примечательно, что единственными видами коммерческой недвижимости не поддавшимися росту, оказались производственные помещения, за прошедший год они подешевели с 42 тысяч до 23,3 тысяч рублей (-44,5%).

За тот же период взлетели цены и на офисную недвижимость с 73,2 тысяч до 94,4 тысяч рублей (+22,4%). Складские помещения подорожали на 28%, 21 апреля 2022 года средняя цена составляла 46,6 тысяч рублей, сейчас — 64,8 тысяч рублей.

По словам исполнительного директора Уральской палаты недвижимости (УПН) Рустема Галеева, на рынке коммерческой недвижимости продолжительное время была стагнация. «Подобная тенденция роста ожидаема, предполагаю, что это продлится до конца 2023 года», — сказал собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что промежуток времени с ноября по апрель является идеальным для приобретения и аренды квартир. Особо выгодные предложения появляются в декабре.