20 апреля 2023

В пермской деревне пенсионерка, сжигая мусор, уничтожила семь домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, пожар в деревне, пожароопасный период, пожар на даче
Распространению огня способствовал ветер (архивное фото) Фото:

В деревне Горки Косинского округа Пермского края огонь уничтожил семь домов. Более трех десятков пожарных боролись со стихией, но ветер и сухая погода сделали свое дело, рассказали в МЧС.

«Сухая, ветреная погода способствовала быстрому распространению огня. В результате пожара сгорело 7 домов, в том числе 5 жилых», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора и травы, говорят спасатели. СМИ уточняют, что виновницей стала местная пенсионерка.

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В деревне Горки Косинского округа Пермского края огонь уничтожил семь домов. Более трех десятков пожарных боролись со стихией, но ветер и сухая погода сделали свое дело, рассказали в МЧС. «Сухая, ветреная погода способствовала быстрому распространению огня. В результате пожара сгорело 7 домов, в том числе 5 жилых», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора и травы, говорят спасатели. СМИ уточняют, что виновницей стала местная пенсионерка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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