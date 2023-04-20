В пермской деревне пенсионерка, сжигая мусор, уничтожила семь домов

Распространению огня способствовал ветер (архивное фото)
В деревне Горки Косинского округа Пермского края огонь уничтожил семь домов. Более трех десятков пожарных боролись со стихией, но ветер и сухая погода сделали свое дело, рассказали в МЧС.
«Сухая, ветреная погода способствовала быстрому распространению огня. В результате пожара сгорело 7 домов, в том числе 5 жилых», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора и травы, говорят спасатели. СМИ уточняют, что виновницей стала местная пенсионерка.
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