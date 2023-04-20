20 апреля 2023

В Нижневартовске уволился начальник отделения Роспотребнадзора. Инсайд

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Сотрудник Роспотребнадзора в магазине "Красное и белое". Екатеринбург, проверка качества, роспотребнадзор
Руководитель отдела Роспотребнадзора по Нижневартовску Азат Галлиулин подал в отставку Фото:

Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора по Нижневартовску, Нижневартовскому району и Мегиону Азат Галиуллин подал в отставку. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию после затяжного конфликта с руководством ведомства.

«Глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева уволила руководителя нижневартовского отделения Галиуллина после затяжного конфликта. Его попросили написать заявление об уходе из-за ряда скандалов в ведомстве, о которых не было известно широкой публике. Исполнять обязанности будет его зам Светлана Дегтярева, оказавшаяся более лояльной окружному управлению», — рассказал инсайдер.

Галиуллин в разговоре с корреспондентом агентства подтвердил, что написал заявление об уходе. «С сегодняшнего дня мои полномочия официально прекращены», — уточнил он, однако не стал ни подтверждать, ни опровергать версию о конфликте с начальством. Экс-чиновник сообщил, что планирует отдохнуть от госслужбы и в ближайшее время хочет отправиться на родину в Башкирию.

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор в ХМАО обвинили в утаивании статистики по ВИЧ. Вице-спикер окружного парламента Наталья Западнова потребовала от заместителя Соловьевой предоставить все данные о заболеваемости на заседании думы.

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Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора по Нижневартовску, Нижневартовскому району и Мегиону Азат Галиуллин подал в отставку. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию после затяжного конфликта с руководством ведомства. «Глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева уволила руководителя нижневартовского отделения Галиуллина после затяжного конфликта. Его попросили написать заявление об уходе из-за ряда скандалов в ведомстве, о которых не было известно широкой публике. Исполнять обязанности будет его зам Светлана Дегтярева, оказавшаяся более лояльной окружному управлению», — рассказал инсайдер. Галиуллин в разговоре с корреспондентом агентства подтвердил, что написал заявление об уходе. «С сегодняшнего дня мои полномочия официально прекращены», — уточнил он, однако не стал ни подтверждать, ни опровергать версию о конфликте с начальством. Экс-чиновник сообщил, что планирует отдохнуть от госслужбы и в ближайшее время хочет отправиться на родину в Башкирию. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор в ХМАО обвинили в утаивании статистики по ВИЧ. Вице-спикер окружного парламента Наталья Западнова потребовала от заместителя Соловьевой предоставить все данные о заболеваемости на заседании думы.
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