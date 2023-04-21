Свердловский вор в законе устроил чистки в своем клане

Вор в законе Гия Свердловский разрывает связи с влиятельными соратниками

Гия Свердловский и его соратники отошли от дел, сообщил инсайдер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Считающийся одним из влиятельных уральских воров в законе Гия Свердловский начал чистки в своем окружении, разрывая связи с бывшими соратниками. Первым сигналом о грядущих изменениях в клане стала депортация Юры Тбилисского — друга Гии. Соответствующим мнением поделился с URA.RU источник в силовых структурах.

«Юру Тбилисского выслали после того, как он стал раздражать Гию. Связаны эти события или нет — вопрос риторический, но авторитет явно не первый и не последний, кто попал в немилость к Гии. Чистки будут точно в рамках закона, потому что сейчас проблемы с силовиками явно никому не нужны», — рассказал источник.

По его словам, Гия может убрать из окружения соратников, которые усомнились в его авторитете или пренебрегли его советами и указаниями. «Дело даже не в криминале, а в простом человеческом уважении. С Гией перестают считаться, и это его удручает», — уверен инсайдер.

Другой собеседник агентства подчеркнул, что все авторитеты, имеющие отношение к криминалу в клане Гии, либо отправились за решетку на долгий срок, либо уехали из страны. «Это все имена прошлых лет. Да и сам Гия отошел от дел, остался только в криминальных хрониках», — рассказал источник.

В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Гии Свердловского. URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться и описать свою версию событий.

Ранее URA.RU сообщало о задержании Юры Тбилисского, который позднее был депортирован в Грузию. В областной полиции подтвердили, что авторитет отправлен на родину после отбывания наказания в одном из исправительных учреждений.

Гия Свердловский считался одной из главных фигур криминального мира Урала, однако перестал фигурировать в полицейских сводках и отошел от дел. В 2011 году в Липецкой области статус Гии Свердловского отказывались признавать его «воровской» статус.