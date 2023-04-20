Снежная глыба повредила машину Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) снег, упавший с крыши, раздавил машину. Об этом сообщили в соцсети в «ВКонтакте».

«В Лабытнанги на „Патриот“ с крыши сошел снег. Будьте осторожны при парковке авто», — написали в группе «Автотуристы ЯНАО».

Некоторые жители отметили, что владелец сам виноват — слишком близко подъехал к подъезду. Другие сообщили, что это не первый случай. «Надо было еще под козырек на крыльцо заехать, точно бы не завалило», — написал Михаил Расторгуев. «С этого дома каждый год с крыши на крышу авто падает», — добавил автор с ником Антип Антипаютинский.

В окружном Госжилнадзоре собственнику авто предложили обратиться в правоохранительные органы. «Участковый должен составить акт о порче имущества. На основании акта необходимо требовать возмещения ущерба от УК»,-объяснили там.

Ранее сообщалось, что на женщину с ребенком упала глыба снега, которая повредила коляску. Это случилось в Тарко-Сале в 2022 году.