В Лабытнанги (ЯНАО) снег, упавший с крыши, раздавил машину. Об этом сообщили в соцсети в «ВКонтакте».
«В Лабытнанги на „Патриот“ с крыши сошел снег. Будьте осторожны при парковке авто», — написали в группе «Автотуристы ЯНАО».
Некоторые жители отметили, что владелец сам виноват — слишком близко подъехал к подъезду. Другие сообщили, что это не первый случай. «Надо было еще под козырек на крыльцо заехать, точно бы не завалило», — написал Михаил Расторгуев. «С этого дома каждый год с крыши на крышу авто падает», — добавил автор с ником Антип Антипаютинский.
В окружном Госжилнадзоре собственнику авто предложили обратиться в правоохранительные органы. «Участковый должен составить акт о порче имущества. На основании акта необходимо требовать возмещения ущерба от УК»,-объяснили там.
Ранее сообщалось, что на женщину с ребенком упала глыба снега, которая повредила коляску. Это случилось в Тарко-Сале в 2022 году.
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