20 апреля 2023

В ЯНАО упавший с крыши снег раздавил машину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег на крышах
Снежная глыба повредила машину Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) снег, упавший с крыши, раздавил машину. Об этом сообщили в соцсети в «ВКонтакте».

«В Лабытнанги на „Патриот“ с крыши сошел снег. Будьте осторожны при парковке авто», — написали в группе «Автотуристы ЯНАО».

Некоторые жители отметили, что владелец сам виноват — слишком близко подъехал к подъезду. Другие сообщили, что это не первый случай. «Надо было еще под козырек на крыльцо заехать, точно бы не завалило», — написал Михаил Расторгуев. «С этого дома каждый год с крыши на крышу авто падает», — добавил автор с ником Антип Антипаютинский.

В окружном Госжилнадзоре собственнику авто предложили обратиться в правоохранительные органы. «Участковый должен составить акт о порче имущества. На основании акта необходимо требовать возмещения ущерба от УК»,-объяснили там.

Ранее сообщалось, что на женщину с ребенком упала глыба снега, которая повредила коляску. Это случилось в Тарко-Сале в 2022 году.

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В Лабытнанги (ЯНАО) снег, упавший с крыши, раздавил машину. Об этом сообщили в соцсети в «ВКонтакте». «В Лабытнанги на „Патриот“ с крыши сошел снег. Будьте осторожны при парковке авто», — написали в группе «Автотуристы ЯНАО». Некоторые жители отметили, что владелец сам виноват — слишком близко подъехал к подъезду. Другие сообщили, что это не первый случай. «Надо было еще под козырек на крыльцо заехать, точно бы не завалило», — написал Михаил Расторгуев. «С этого дома каждый год с крыши на крышу авто падает», — добавил автор с ником Антип Антипаютинский. В окружном Госжилнадзоре собственнику авто предложили обратиться в правоохранительные органы. «Участковый должен составить акт о порче имущества. На основании акта необходимо требовать возмещения ущерба от УК»,-объяснили там. Ранее сообщалось, что на женщину с ребенком упала глыба снега, которая повредила коляску. Это случилось в Тарко-Сале в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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