Пермский завод предлагает награду за помощь в наборе сотрудников

21 апреля 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Размер денежного вознаграждения — восемь тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чайковский кирпичный завод предлагает жителям Пермского края денежное вознаграждение за помощь в расширении штата. Предприятие за каждого трудоустроенного по рекомендации сотрудника обещает платить восемь тысяч рублей. Об этом сообщается в группе завод в соцсети «ВКонтакте». «Есть вакансии на Чайковском кирпичном заводе. Ваши друзья, знакомые в поиске работы? Покажите им этот пост и получите приятное вознаграждение 8000 рублей в случае их устройства на работу к нам на предприятие», — говорится в сообщении. На работу завод приглашает горного мастера, машиниста экскаватора, стропальщика, токаря, слесаря, электрогазосварщика и других специалистов. Средний уровень заработной платы на предприятии — 35 тысяч рублей. Сотрудникам также компенсируют траты на питание в столовой, а еще доставляют от дома до работы и обратно заводским транспортом. Чайковский кирпичный завод был основан в 1993 году. Предприятие производит строительный керамический кирпич. По данным финансовой отчетности предприятия в сервисе СБИС, оно в 2021 году получило 34,6 млн рублей чистой прибыли. Ранее URA.RU рассказывало, что заработать на друзьях своим сотрудникам предложила компания «Пермская судоверфь». Таким способом в руководстве предприятия решили ускорить расширение штата, связанное с ростом объема заказов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чайковский кирпичный завод предлагает жителям Пермского края денежное вознаграждение за помощь в расширении штата. Предприятие за каждого трудоустроенного по рекомендации сотрудника обещает платить восемь тысяч рублей. Об этом сообщается в группе завод в соцсети «ВКонтакте». «Есть вакансии на Чайковском кирпичном заводе. Ваши друзья, знакомые в поиске работы? Покажите им этот пост и получите приятное вознаграждение 8000 рублей в случае их устройства на работу к нам на предприятие», — говорится в сообщении. На работу завод приглашает горного мастера, машиниста экскаватора, стропальщика, токаря, слесаря, электрогазосварщика и других специалистов. Средний уровень заработной платы на предприятии — 35 тысяч рублей. Сотрудникам также компенсируют траты на питание в столовой, а еще доставляют от дома до работы и обратно заводским транспортом. Чайковский кирпичный завод был основан в 1993 году. Предприятие производит строительный керамический кирпич. По данным финансовой отчетности предприятия в сервисе СБИС, оно в 2021 году получило 34,6 млн рублей чистой прибыли. Ранее URA.RU рассказывало, что заработать на друзьях своим сотрудникам предложила компания «Пермская судоверфь». Таким способом в руководстве предприятия решили ускорить расширение штата, связанное с ростом объема заказов.