20 апреля 2023

Пермский завод предлагает награду за помощь в наборе сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Размер денежного вознаграждения — восемь тысяч рублей Фото:

Чайковский кирпичный завод предлагает жителям Пермского края денежное вознаграждение за помощь в расширении штата. Предприятие за каждого трудоустроенного по рекомендации сотрудника обещает платить восемь тысяч рублей. Об этом сообщается в группе завод в соцсети «ВКонтакте».

«Есть вакансии на Чайковском кирпичном заводе. Ваши друзья, знакомые в поиске работы? Покажите им этот пост и получите приятное вознаграждение 8000 рублей в случае их устройства на работу к нам на предприятие», — говорится в сообщении.

На работу завод приглашает горного мастера, машиниста экскаватора, стропальщика, токаря, слесаря, электрогазосварщика и других специалистов. Средний уровень заработной платы на предприятии — 35 тысяч рублей. Сотрудникам также компенсируют траты на питание в столовой, а еще доставляют от дома до работы и обратно заводским транспортом.

Чайковский кирпичный завод был основан в 1993 году. Предприятие производит строительный керамический кирпич. По данным финансовой отчетности предприятия в сервисе СБИС, оно в 2021 году получило 34,6 млн рублей чистой прибыли.

Ранее URA.RU рассказывало, что заработать на друзьях своим сотрудникам предложила компания «Пермская судоверфь». Таким способом в руководстве предприятия решили ускорить расширение штата, связанное с ростом объема заказов.

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Чайковский кирпичный завод предлагает жителям Пермского края денежное вознаграждение за помощь в расширении штата. Предприятие за каждого трудоустроенного по рекомендации сотрудника обещает платить восемь тысяч рублей. Об этом сообщается в группе завод в соцсети «ВКонтакте». «Есть вакансии на Чайковском кирпичном заводе. Ваши друзья, знакомые в поиске работы? Покажите им этот пост и получите приятное вознаграждение 8000 рублей в случае их устройства на работу к нам на предприятие», — говорится в сообщении. На работу завод приглашает горного мастера, машиниста экскаватора, стропальщика, токаря, слесаря, электрогазосварщика и других специалистов. Средний уровень заработной платы на предприятии — 35 тысяч рублей. Сотрудникам также компенсируют траты на питание в столовой, а еще доставляют от дома до работы и обратно заводским транспортом. Чайковский кирпичный завод был основан в 1993 году. Предприятие производит строительный керамический кирпич. По данным финансовой отчетности предприятия в сервисе СБИС, оно в 2021 году получило 34,6 млн рублей чистой прибыли. Ранее URA.RU рассказывало, что заработать на друзьях своим сотрудникам предложила компания «Пермская судоверфь». Таким способом в руководстве предприятия решили ускорить расширение штата, связанное с ростом объема заказов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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