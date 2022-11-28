В Перми завод властей предложил сотрудникам заработать на друзьях

На пермском заводе запустили акцию «Приведи друга» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предприятие «Пермская судоверфь», которое контролируют краевые власти, предложило сотрудникам способ дополнительного заработка. Им обещают платить деньги за помощь в трудоустройстве новых работников. Таким способом в администрации завода хотят укомплектовать штат, расширяемый в связи с большим объемов заказов. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, ведь их можно позвать работать в отличную компанию с полностью белой зарплатой и получить за каждого по пять тысяч рублей. Арифметика проста: пять трудоустроенных друзей — 25 тысяч рублей, 10 друзей — 50 тысяч и т. д. Чем больше друзей и знакомых будут устроены по твоей рекомендации на „Пермскую судоверфь“, тем больше твой дополнительный заработок», — говорится в сообщении.

В акции могут принимать участие сотрудники любых подразделений, кроме кадровой службы. Завод готов принять на работу электросварщиков, слесарей, сборщиков корпусов металлических судов, электромонтеров и других специалистов. Выплата за каждого привлеченного на предприятие сотрудника начисляется после прохождения им трехмесячного испытательного срока.

ООО «Пермская судоверфь» занимается ремонтом и изготовлением пассажирских и грузопассажирских судов. В 2021 году предприятие перешло под контроль правительства Пермского края. Основным совладельцем завода является «Пермское агентство жилищного кредитования» (ПАИЖК), принадлежащее, в свою очередь, региональному министерству строительства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае высокими зарплатами завлекает в штат сотрудников предприятие «Соликамскбумпром». На заводе новым работникам обещают платить 200 тысяч рублей в месяц.