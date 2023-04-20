В ЯНАО гости заведения отравились едой

21 апреля 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Прокуратура и Роспотребнадзор проверят качество еды Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) гости одного из заведений города отравились едой. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратурой округа организована проверка по факту инфекционного заболевания граждан в организации общественного питания. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении. Уточняется, что правоохранители вместе с представителями окружного Роспотребнадзора организовали проверку. В ходе проверки будет дана оценка законным действиям работников заведения. Также будет проверено качество продуктов. Ранее сообщалось, что воспитанники детсада заразились кишечной инфекцией. Тогда проверку устроили представители регионального следственного комитета.

В Новом Уренгое (ЯНАО) гости одного из заведений города отравились едой. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратурой округа организована проверка по факту инфекционного заболевания граждан в организации общественного питания. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении. Уточняется, что правоохранители вместе с представителями окружного Роспотребнадзора организовали проверку. В ходе проверки будет дана оценка законным действиям работников заведения. Также будет проверено качество продуктов. Ранее сообщалось, что воспитанники детсада заразились кишечной инфекцией. Тогда проверку устроили представители регионального следственного комитета.