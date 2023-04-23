Челябинские предприятия ищут пожилых сотрудников

В Челябинской области возросла потребность в пожилых сотрудниках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работодатели Челябинской области увеличили запрос на пожилых сотрудников. Как URA.RU рассказали участники рынка, количество просмотров резюме людей от 50 лет и старше выросло за 2022 год на 64%.

«Рост интереса со стороны челябинских работодателей к кандидатам от 50 лет и старше явно заметен. Среднее количество просмотров резюме выросло на 64% в 2022 году. Хотя, отмечу, по-прежнему показатель на треть отстает от количества просмотров резюме молодых соискателей», — рассказал URA.RU руководитель отдела аналитики сервиса «Зарплата.ру» Юрий Михеев.

Региональный представитель платформы «Авито.Работа» на Урале Елизавета Чурина обратила внимание на то, что и количество вакансий для пожилых увеличилось. В первом квартале 2023 года их стало больше на 119% в сравнении с тем же периодом 2022 года. Тенденцию URA.RU подтвердили в компании «Конар». При том, что средний возраст сотрудников здесь менее 40 лет, доля людей старшего возраста стабильна и в 2022 году составила 6,1% от общей численности коллектива. Из 121 пенсионера и 64 человек предпенсионного возраста многие являются наставниками для молодых.

Спрос в экономике на пожилых сотрудников, предположили в «Зарплате.ру», связан с кадровым дефицитом и наличием большого опыта у возрастного персонала, что является его преимуществом. В результате, заключила Чурина, в настоящий момент люди любого возраста могут найти желаемую работу.

В «Авито» выяснили, что чаще всего работодатели предлагают людям в возрасте от 45 лет вакансии водителя (7% от числа всех вакансий на платформе), повара (4%) и швеи (3%). Соискателей пенсионного и предпенсионного возраста также охотно берут на подработку в их профильной сфере или на массовых позициях, где не нужен специальный опыт.