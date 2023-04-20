Пермяк отсудил у мэрии право на наследство

Житель Перми через суд добился от городской мэрии передачу права на аренду земельного участка, положенное по наследству от отца. От пермяка потребовали договор на аренду участка, которого у него не было. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда города.
«Суд решил: установить факт принятия истцом наследства после смерти отца, в виде прав и обязанностей по договору аренды земельного участка. Возложить обязанность на департамент земельных отношений администрации г. Перми заключить с истцом договор аренды земельного участка, на тех же условиях, как с наследодателем», — говорится в решении.
Когда истец пошел оформлять наследство, выяснилось, что к наследству относятся права и обязанности по договору аренды земельного участка. Пермяк решил переоформить договор на себя, но ему было отказано, так как самого договора у него не было. В ходе судебного процесса выяснилось, что житель Перми после смерти отца продолжил пользоваться земельным участком и вносил плату за него. И поскольку мэрия принимала платежи и не просила освободить участок, то наследник имеет право на продление договора уже с ним.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.