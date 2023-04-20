Пермяк отсудил у мэрии право на наследство

21 апреля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Суд постановил, что истец имеет право на наследство, так как платил аренду за участок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Перми через суд добился от городской мэрии передачу права на аренду земельного участка, положенное по наследству от отца. От пермяка потребовали договор на аренду участка, которого у него не было. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда города. «Суд решил: установить факт принятия истцом наследства после смерти отца, в виде прав и обязанностей по договору аренды земельного участка. Возложить обязанность на департамент земельных отношений администрации г. Перми заключить с истцом договор аренды земельного участка, на тех же условиях, как с наследодателем», — говорится в решении. Когда истец пошел оформлять наследство, выяснилось, что к наследству относятся права и обязанности по договору аренды земельного участка. Пермяк решил переоформить договор на себя, но ему было отказано, так как самого договора у него не было. В ходе судебного процесса выяснилось, что житель Перми после смерти отца продолжил пользоваться земельным участком и вносил плату за него. И поскольку мэрия принимала платежи и не просила освободить участок, то наследник имеет право на продление договора уже с ним.

Житель Перми через суд добился от городской мэрии передачу права на аренду земельного участка, положенное по наследству от отца. От пермяка потребовали договор на аренду участка, которого у него не было. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда города. «Суд решил: установить факт принятия истцом наследства после смерти отца, в виде прав и обязанностей по договору аренды земельного участка. Возложить обязанность на департамент земельных отношений администрации г. Перми заключить с истцом договор аренды земельного участка, на тех же условиях, как с наследодателем», — говорится в решении. Когда истец пошел оформлять наследство, выяснилось, что к наследству относятся права и обязанности по договору аренды земельного участка. Пермяк решил переоформить договор на себя, но ему было отказано, так как самого договора у него не было. В ходе судебного процесса выяснилось, что житель Перми после смерти отца продолжил пользоваться земельным участком и вносил плату за него. И поскольку мэрия принимала платежи и не просила освободить участок, то наследник имеет право на продление договора уже с ним.