По словам мужчины, у него есть доказательства подлинности эксклюзива Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Челябинска продает автограф Лионеля Месси за 800 тысяч рублей. Он разместил объявление о продаже в интернете и готов предоставить фото и видео доказательства того, что автограф подлинный.

«Автограф Лионеля Месси на чехле от XR. Подлинность 100%», — гласит объявление на сайте «Авито».

За подпись футболиста продавец просит 800 тысяч рублей. Мужчина заявил, что цену за эксклюзивный чехол не снизит. Реальному покупателю он готов предоставить фотографии и видео доказательства.