Челябинец продает автограф Лионеля Месси за 800 тысяч рублей. Скрин

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
По словам мужчины, у него есть доказательства подлинности эксклюзива Фото:

Житель Челябинска продает автограф Лионеля Месси за 800 тысяч рублей. Он разместил объявление о продаже в интернете и готов предоставить фото и видео доказательства того, что автограф подлинный.

«Автограф Лионеля Месси на чехле от XR. Подлинность 100%», — гласит объявление на сайте «Авито».

За подпись футболиста продавец просит 800 тысяч рублей. Мужчина заявил, что цену за эксклюзивный чехол не снизит. Реальному покупателю он готов предоставить фотографии и видео доказательства.

Продавец не планирует отдать чехол меньше, чем за 800 тысяч рублей
Продавец не планирует отдать чехол меньше, чем за 800 тысяч рублей

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Житель Челябинска продает автограф Лионеля Месси за 800 тысяч рублей. Он разместил объявление о продаже в интернете и готов предоставить фото и видео доказательства того, что автограф подлинный. «Автограф Лионеля Месси на чехле от XR. Подлинность 100%», — гласит объявление на сайте «Авито». За подпись футболиста продавец просит 800 тысяч рублей. Мужчина заявил, что цену за эксклюзивный чехол не снизит. Реальному покупателю он готов предоставить фотографии и видео доказательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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