По словам мужчины, у него есть доказательства подлинности эксклюзива
Житель Челябинска продает автограф Лионеля Месси за 800 тысяч рублей. Он разместил объявление о продаже в интернете и готов предоставить фото и видео доказательства того, что автограф подлинный.
«Автограф Лионеля Месси на чехле от XR. Подлинность 100%», — гласит объявление на сайте «Авито».
За подпись футболиста продавец просит 800 тысяч рублей. Мужчина заявил, что цену за эксклюзивный чехол не снизит. Реальному покупателю он готов предоставить фотографии и видео доказательства.
Продавец не планирует отдать чехол меньше, чем за 800 тысяч рублей
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