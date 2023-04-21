В центре Екатеринбурга из-за задымления эвакуируют людей из здания. Фото

21 апреля 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

В Доме Печати произошло задымление (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из Дома Печати на Ленина, 49 в Екатеринбурге эвакуируют посетителей. В здании наблюдается задымление, рассказали URA.RU сотрудники одного из кафе, которое располагается на Ленина, 49. «К сожалению, мы пока не работаем — экстренная ситуация, наблюдается задымление», — пояснили в заведении. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, там пообещали уточнить информацию. Очаг возгорания, предположительно, в подвале Фото: Владимир Жабриков, URA.RU На месте работают пожарные Фото: Владимир Жабриков, URA.RU К Дому Печати подъехало с десяток машин спецтехники Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Из Дома Печати на Ленина, 49 в Екатеринбурге эвакуируют посетителей. В здании наблюдается задымление, рассказали URA.RU сотрудники одного из кафе, которое располагается на Ленина, 49. «К сожалению, мы пока не работаем — экстренная ситуация, наблюдается задымление», — пояснили в заведении. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, там пообещали уточнить информацию.