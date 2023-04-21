В центре Екатеринбурга из-за задымления эвакуируют людей из здания. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, задымление, смог, дым в городе, загрязнение воздуха
В Доме Печати произошло задымление (фото из архива) Фото:

Из Дома Печати на Ленина, 49 в Екатеринбурге эвакуируют посетителей. В здании наблюдается задымление, рассказали URA.RU сотрудники одного из кафе, которое располагается на Ленина, 49.

«К сожалению, мы пока не работаем — экстренная ситуация, наблюдается задымление», — пояснили в заведении. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, там пообещали уточнить информацию.

Очаг возгорания, предположительно, в подвале
Очаг возгорания, предположительно, в подвале
Фото:
На месте работают пожарные
На месте работают пожарные
Фото:
К Дому Печати подъехало с десяток машин спецтехники
К Дому Печати подъехало с десяток машин спецтехники
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Дома Печати на Ленина, 49 в Екатеринбурге эвакуируют посетителей. В здании наблюдается задымление, рассказали URA.RU сотрудники одного из кафе, которое располагается на Ленина, 49. «К сожалению, мы пока не работаем — экстренная ситуация, наблюдается задымление», — пояснили в заведении. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, там пообещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...