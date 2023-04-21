В Доме Печати произошло задымление (фото из архива)
Из Дома Печати на Ленина, 49 в Екатеринбурге эвакуируют посетителей. В здании наблюдается задымление, рассказали URA.RU сотрудники одного из кафе, которое располагается на Ленина, 49.
«К сожалению, мы пока не работаем — экстренная ситуация, наблюдается задымление», — пояснили в заведении. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, там пообещали уточнить информацию.
Очаг возгорания, предположительно, в подвале
На месте работают пожарные
К Дому Печати подъехало с десяток машин спецтехники
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