Медведев пригрозил провести военный парад в Берлине

21 апреля 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Немец, который хочет напасть на РФ, должен быть готов к параду в Берлине, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гражданин Германии должен быть готов к проведению парада в Берлине после нападения на Россию. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он комментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, дал разрешение ВСУ проводить операции на территории РФ. «Министр обороны Германии, не особо задумываясь, брякнул что-то о военных действиях на нашей территории. Ему вообще-то нужно вспомнить историческую примету: немец, желающий напасть на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине», — написал Медведев в Twitter. Ранее Писториус дал разрешение ВСУ атаковать пути снабжения армии России. Он заявил, что считает нормальным проведение операции на территории России, передает RT. Борис Писториус стал министром обороны 17 января 2023 года.

Гражданин Германии должен быть готов к проведению парада в Берлине после нападения на Россию. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он комментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, дал разрешение ВСУ проводить операции на территории РФ. «Министр обороны Германии, не особо задумываясь, брякнул что-то о военных действиях на нашей территории. Ему вообще-то нужно вспомнить историческую примету: немец, желающий напасть на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине», — написал Медведев в Twitter. Ранее Писториус дал разрешение ВСУ атаковать пути снабжения армии России. Он заявил, что считает нормальным проведение операции на территории России, передает RT. Борис Писториус стал министром обороны 17 января 2023 года.