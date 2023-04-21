В Свердловской области семиклассник покончил с собой в кадетской школе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кадетская школа. Курган, кадеты, кадет, кадетские школы, школа кадетов
Мальчик проучился в кадетской школе два года Фото:

В Богдановиче (Свердловская область) ученик седьмого класса местной кадетской школы покончил с собой. Прощание с ним состоится 22 апреля, сообщил URA.RU осведомленный источник.

Происшествие случилось в кадетской школе-интернате в Богдановиче 20 апреля. Мальчик проучился в школе два года. По предварительным данным, он покончил с собой из-за насмешек одноклассников по поводу смерти его матери — она погибла в автокатастрофе, отметил собеседник. Мальчика воспитывала бабушка, отец жил в другом городе.

URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области, там отказались комментировать инцидент. В местных пабликах в соцсети «ВКонтакте» появилась информация, что прощание с подростком состоится 22 апреля.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Богдановиче (Свердловская область) ученик седьмого класса местной кадетской школы покончил с собой. Прощание с ним состоится 22 апреля, сообщил URA.RU осведомленный источник. Происшествие случилось в кадетской школе-интернате в Богдановиче 20 апреля. Мальчик проучился в школе два года. По предварительным данным, он покончил с собой из-за насмешек одноклассников по поводу смерти его матери — она погибла в автокатастрофе, отметил собеседник. Мальчика воспитывала бабушка, отец жил в другом городе. URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области, там отказались комментировать инцидент. В местных пабликах в соцсети «ВКонтакте» появилась информация, что прощание с подростком состоится 22 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...