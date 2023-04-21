В Свердловской области семиклассник покончил с собой в кадетской школе

21 апреля 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Мальчик проучился в кадетской школе два года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Богдановиче (Свердловская область) ученик седьмого класса местной кадетской школы покончил с собой. Прощание с ним состоится 22 апреля, сообщил URA.RU осведомленный источник. Происшествие случилось в кадетской школе-интернате в Богдановиче 20 апреля. Мальчик проучился в школе два года. По предварительным данным, он покончил с собой из-за насмешек одноклассников по поводу смерти его матери — она погибла в автокатастрофе, отметил собеседник. Мальчика воспитывала бабушка, отец жил в другом городе. URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области, там отказались комментировать инцидент. В местных пабликах в соцсети «ВКонтакте» появилась информация, что прощание с подростком состоится 22 апреля.

В Богдановиче (Свердловская область) ученик седьмого класса местной кадетской школы покончил с собой. Прощание с ним состоится 22 апреля, сообщил URA.RU осведомленный источник. Происшествие случилось в кадетской школе-интернате в Богдановиче 20 апреля. Мальчик проучился в школе два года. По предварительным данным, он покончил с собой из-за насмешек одноклассников по поводу смерти его матери — она погибла в автокатастрофе, отметил собеседник. Мальчика воспитывала бабушка, отец жил в другом городе. URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области, там отказались комментировать инцидент. В местных пабликах в соцсети «ВКонтакте» появилась информация, что прощание с подростком состоится 22 апреля.