Роскомнадзор заблокировал доступ к стримам Некоглая, Егора Крида и Mellstroy

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Пресс-конференция. Москва, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина поблагодарила Роскомнадзор за очищение интернета от рекламы казино Фото:

Роскомнадзор после обращения Лиги безопасного интернета внес в реестр запрещенных сайтов аккаунты стримеров на площадках Twitch, Telegram и Kick за незаконную рекламу казино. Под ограничение попали стримеры Николай Лебедев (Некоглай), Егор Крид, Андрей Бурим (Mellstroy) и Юрий Хованский.

«Платформам направлены требования от РКН об ограничении доступа к аккаунтам на территории России», — сообщает директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. В реестр запрещенных сайтов были внесены ресурсы стримеров Юрия Хованского, Некоглая, Егора Крида, Mellstroy, Альберта Васильева (Kyivstoner), Гусейна Гасанова, Александра Зубарева и еще семи блогеров.

Также Мизулина добавила, что в Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили об организации проверок стримеров на предмет нарушения налогового законодательства. Она выразила благодарность Роскомнадзору и ФНС за очищение информационного пространства от незаконной рекламы казино.

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Роскомнадзор после обращения Лиги безопасного интернета внес в реестр запрещенных сайтов аккаунты стримеров на площадках Twitch, Telegram и Kick за незаконную рекламу казино. Под ограничение попали стримеры Николай Лебедев (Некоглай), Егор Крид, Андрей Бурим (Mellstroy) и Юрий Хованский. «Платформам направлены требования от РКН об ограничении доступа к аккаунтам на территории России», — сообщает директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. В реестр запрещенных сайтов были внесены ресурсы стримеров Юрия Хованского, Некоглая, Егора Крида, Mellstroy, Альберта Васильева (Kyivstoner), Гусейна Гасанова, Александра Зубарева и еще семи блогеров. Также Мизулина добавила, что в Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили об организации проверок стримеров на предмет нарушения налогового законодательства. Она выразила благодарность Роскомнадзору и ФНС за очищение информационного пространства от незаконной рекламы казино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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