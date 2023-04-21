Роскомнадзор заблокировал доступ к стримам Некоглая, Егора Крида и Mellstroy

Роскомнадзор после обращения Лиги безопасного интернета внес в реестр запрещенных сайтов аккаунты стримеров на площадках Twitch, Telegram и Kick за незаконную рекламу казино. Под ограничение попали стримеры Николай Лебедев (Некоглай), Егор Крид, Андрей Бурим (Mellstroy) и Юрий Хованский.
«Платформам направлены требования от РКН об ограничении доступа к аккаунтам на территории России», — сообщает директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. В реестр запрещенных сайтов были внесены ресурсы стримеров Юрия Хованского, Некоглая, Егора Крида, Mellstroy, Альберта Васильева (Kyivstoner), Гусейна Гасанова, Александра Зубарева и еще семи блогеров.
Также Мизулина добавила, что в Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили об организации проверок стримеров на предмет нарушения налогового законодательства. Она выразила благодарность Роскомнадзору и ФНС за очищение информационного пространства от незаконной рекламы казино.
Роскомнадзор после обращения Лиги безопасного интернета внес в реестр запрещенных сайтов аккаунты стримеров на площадках Twitch, Telegram и Kick за незаконную рекламу казино. Под ограничение попали стримеры Николай Лебедев (Некоглай), Егор Крид, Андрей Бурим (Mellstroy) и Юрий Хованский. «Платформам направлены требования от РКН об ограничении доступа к аккаунтам на территории России», — сообщает директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. В реестр запрещенных сайтов были внесены ресурсы стримеров Юрия Хованского, Некоглая, Егора Крида, Mellstroy, Альберта Васильева (Kyivstoner), Гусейна Гасанова, Александра Зубарева и еще семи блогеров. Также Мизулина добавила, что в Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили об организации проверок стримеров на предмет нарушения налогового законодательства. Она выразила благодарность Роскомнадзору и ФНС за очищение информационного пространства от незаконной рекламы казино.