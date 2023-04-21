Китайские военные ученые обвинили TikTok в поддержке войны против России

21 апреля 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

Приложение TikTok поддерживает информационную войну против РФ, следует из отчета китайских ученых Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китайская компания TikTok поддерживает информационную войну против России на фоне ее спецоперации на Украине. Это следует из результатов исследования, которое провели эксперты Народно-освободительной армии Китая (НОАК). «TikTok присоединился к Twitter, Google и другим западным технологическим гигантам, предложив платформу для когнитивной войны с Россией, которая „сильно подорвала моральный дух российских военных“ и подорвала ее международный имидж», — цитирует результаты исследования китайская газета South China Morning Post . В публикации отмечается, что две штаб-квартиры TikTok расположены в Лос-Анджелесе и Сингапуре. Однако приложение является продуктом компании ByteDance, которая находится в Пекине. Из-за этого TikTok сталкивается с критикой от двух сторон украинского кризиса. Ранее постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что против России развязана информационная война. Он отметил, что она связана с попытками ВСУ выдать свои преступления за действия России.

Китайская компания TikTok поддерживает информационную войну против России на фоне ее спецоперации на Украине. Это следует из результатов исследования, которое провели эксперты Народно-освободительной армии Китая (НОАК). «TikTok присоединился к Twitter, Google и другим западным технологическим гигантам, предложив платформу для когнитивной войны с Россией, которая „сильно подорвала моральный дух российских военных“ и подорвала ее международный имидж», — цитирует результаты исследования китайская газета South China Morning Post. В публикации отмечается, что две штаб-квартиры TikTok расположены в Лос-Анджелесе и Сингапуре. Однако приложение является продуктом компании ByteDance, которая находится в Пекине. Из-за этого TikTok сталкивается с критикой от двух сторон украинского кризиса. Ранее постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что против России развязана информационная война. Он отметил, что она связана с попытками ВСУ выдать свои преступления за действия России.