Китайские военные ученые обвинили TikTok в поддержке войны против России

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Приложение «TikTok». Екатеринбург, приложение, тик ток, тикток, tiktok, tik tok
Приложение TikTok поддерживает информационную войну против РФ, следует из отчета китайских ученых Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Китайская компания TikTok поддерживает информационную войну против России на фоне ее спецоперации на Украине. Это следует из результатов исследования, которое провели эксперты Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«TikTok присоединился к Twitter, Google и другим западным технологическим гигантам, предложив платформу для когнитивной войны с Россией, которая „сильно подорвала моральный дух российских военных“ и подорвала ее международный имидж», — цитирует результаты исследования китайская газета South China Morning Post.

В публикации отмечается, что две штаб-квартиры TikTok расположены в Лос-Анджелесе и Сингапуре. Однако приложение является продуктом компании ByteDance, которая находится в Пекине. Из-за этого TikTok сталкивается с критикой от двух сторон украинского кризиса.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что против России развязана информационная война. Он отметил, что она связана с попытками ВСУ выдать свои преступления за действия России.

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Китайская компания TikTok поддерживает информационную войну против России на фоне ее спецоперации на Украине. Это следует из результатов исследования, которое провели эксперты Народно-освободительной армии Китая (НОАК). «TikTok присоединился к Twitter, Google и другим западным технологическим гигантам, предложив платформу для когнитивной войны с Россией, которая „сильно подорвала моральный дух российских военных“ и подорвала ее международный имидж», — цитирует результаты исследования китайская газета South China Morning Post. В публикации отмечается, что две штаб-квартиры TikTok расположены в Лос-Анджелесе и Сингапуре. Однако приложение является продуктом компании ByteDance, которая находится в Пекине. Из-за этого TikTok сталкивается с критикой от двух сторон украинского кризиса. Ранее постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что против России развязана информационная война. Он отметил, что она связана с попытками ВСУ выдать свои преступления за действия России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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