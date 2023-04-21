Китайские военные ученые обвинили TikTok в поддержке войны против России

Китайская компания TikTok поддерживает информационную войну против России на фоне ее спецоперации на Украине. Это следует из результатов исследования, которое провели эксперты Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
«TikTok присоединился к Twitter, Google и другим западным технологическим гигантам, предложив платформу для когнитивной войны с Россией, которая „сильно подорвала моральный дух российских военных“ и подорвала ее международный имидж», — цитирует результаты исследования китайская газета
В публикации отмечается, что две штаб-квартиры TikTok расположены в Лос-Анджелесе и Сингапуре. Однако приложение является продуктом компании ByteDance, которая находится в Пекине. Из-за этого TikTok сталкивается с критикой от двух сторон украинского кризиса.
Ранее постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что против России развязана информационная война. Он отметил, что она связана с попытками ВСУ выдать свои преступления за действия России.
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