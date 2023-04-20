Чиновник из ХМАО получит выплату при увольнении после вмешательства омбудсмена

21 апреля 2023 в 23:58 Размер текста - 17 +

Наталья Стребкова помогла получить чиновнику положенную выплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) бывший сотрудник администрации после вмешательства уполномоченного по правам человека в Югре Натальи Стребковой получит выплату, положенную при увольнении в связи с сокращением штата. Об этом сообщили представители аппарата омбудсмена. «По результатам проведенных уполномоченным проверочных мероприятий установлены нарушения прав заявителя по своевременной выплате среднего месячного заработка за второй месяц при увольнении в связи с сокращением численности (штата) работников администрацией города Нефтеюганска. Уполномоченным даны рекомендации главе города Нефтеюганска», — сообщается на сайте омбудсмена. Ранее Стребкова сообщила о 5132 обращениях граждан в 2022 году. В 2021 году в аппарат обратились 3883 жителя Югры. От военнослужащих и членов их семей поступило 1656 обращений.

В Нефтеюганске (ХМАО) бывший сотрудник администрации после вмешательства уполномоченного по правам человека в Югре Натальи Стребковой получит выплату, положенную при увольнении в связи с сокращением штата. Об этом сообщили представители аппарата омбудсмена. «По результатам проведенных уполномоченным проверочных мероприятий установлены нарушения прав заявителя по своевременной выплате среднего месячного заработка за второй месяц при увольнении в связи с сокращением численности (штата) работников администрацией города Нефтеюганска. Уполномоченным даны рекомендации главе города Нефтеюганска», — сообщается на сайте омбудсмена. Ранее Стребкова сообщила о 5132 обращениях граждан в 2022 году. В 2021 году в аппарат обратились 3883 жителя Югры. От военнослужащих и членов их семей поступило 1656 обращений.