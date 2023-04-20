20 апреля 2023

Чиновник из ХМАО получит выплату при увольнении после вмешательства омбудсмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Координационный совет Уполномоченных по правам человека в УрФО. Челябинск, портрет, стребкова наталья
Наталья Стребкова помогла получить чиновнику положенную выплату Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) бывший сотрудник администрации после вмешательства уполномоченного по правам человека в Югре Натальи Стребковой получит выплату, положенную при увольнении в связи с сокращением штата. Об этом сообщили представители аппарата омбудсмена.

«По результатам проведенных уполномоченным проверочных мероприятий установлены нарушения прав заявителя по своевременной выплате среднего месячного заработка за второй месяц при увольнении в связи с сокращением численности (штата) работников администрацией города Нефтеюганска. Уполномоченным даны рекомендации главе города Нефтеюганска», — сообщается на сайте омбудсмена.

Ранее Стребкова сообщила о 5132 обращениях граждан в 2022 году. В 2021 году в аппарат обратились 3883 жителя Югры. От военнослужащих и членов их семей поступило 1656 обращений.

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В Нефтеюганске (ХМАО) бывший сотрудник администрации после вмешательства уполномоченного по правам человека в Югре Натальи Стребковой получит выплату, положенную при увольнении в связи с сокращением штата. Об этом сообщили представители аппарата омбудсмена. «По результатам проведенных уполномоченным проверочных мероприятий установлены нарушения прав заявителя по своевременной выплате среднего месячного заработка за второй месяц при увольнении в связи с сокращением численности (штата) работников администрацией города Нефтеюганска. Уполномоченным даны рекомендации главе города Нефтеюганска», — сообщается на сайте омбудсмена. Ранее Стребкова сообщила о 5132 обращениях граждан в 2022 году. В 2021 году в аппарат обратились 3883 жителя Югры. От военнослужащих и членов их семей поступило 1656 обращений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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