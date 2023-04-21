В Тюмени обнаружили протечку бензина из вагона-цистерны

Утечка топлива на железнодорожной станции Войновка Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени в одном из вагонов грузового поезда обнаружили протечку бензина. Инцидент произошел на железнодорожной станции Войновка. Об этом сообщает пресс-служба Уральской Транспортной прокуратуры.

«21.04.2023 при осмотре грузового поезда номер 2140, находящегося на 23 пути парка „П“ станции Войновка обнаружена течь бензина из сварного шва вагона-цистерны<…> Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства при перевозке нефтепродуктов железнодорожным транспортом», — говорится в сообщении.

Неисправный вагон отцепили. Его отправили на грузовой двор станции для устранения течи. В ведомстве отметили, что вред окружающей среде не причинен. Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований при перевозке опасных грузов. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее URA.RU писало об утечке дизельного топлива из грузового поезда в Тюменской области. Чп произошло 25 февраля 2023 года на станции в Ишиме. Вред окружающей среде не был нанесен, течь устранили в тот же день.