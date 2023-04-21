21 апреля 2023

Офис Зеленского: власти Украины поедут в Латвию ради членства в НАТО

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, ермак андрей, stock
В офисе Зеленского захотели получить алгоритм движения к членству в НАТО Фото:

На саммите НАТО в Вильнюсе (столица Литвы), который запланирован на 11—12 июля, власти Киева хотят получить четкий алгоритм движения Украины к членству в Североатлантическом альянсе. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Важно, что на Вильнюсском саммите НАТО может быть предложен четкий алгоритм движения Украины к членству в альянсе. Надеюсь, что страны Северной Европы поддержат обеспечение безопасности Украины до того, как она станет полноправным членом НАТО, и готовы подписать соответствующий документ», — написал Андрей Ермак в telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители стран НАТО поставили себе военную цель — «победить» Россию с помощью участия Украины в спецоперации. По ее мнению, альянс использует Киев для борьбы с Россией, на самом деле его представителей не волнует сама Украина.

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На саммите НАТО в Вильнюсе (столица Литвы), который запланирован на 11—12 июля, власти Киева хотят получить четкий алгоритм движения Украины к членству в Североатлантическом альянсе. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Важно, что на Вильнюсском саммите НАТО может быть предложен четкий алгоритм движения Украины к членству в альянсе. Надеюсь, что страны Северной Европы поддержат обеспечение безопасности Украины до того, как она станет полноправным членом НАТО, и готовы подписать соответствующий документ», — написал Андрей Ермак в telegram-канале. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители стран НАТО поставили себе военную цель — «победить» Россию с помощью участия Украины в спецоперации. По ее мнению, альянс использует Киев для борьбы с Россией, на самом деле его представителей не волнует сама Украина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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