Офис Зеленского: власти Украины поедут в Латвию ради членства в НАТО

22 апреля 2023 в 02:03 Размер текста - 17 +

В офисе Зеленского захотели получить алгоритм движения к членству в НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины На саммите НАТО в Вильнюсе (столица Литвы), который запланирован на 11—12 июля, власти Киева хотят получить четкий алгоритм движения Украины к членству в Североатлантическом альянсе. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Важно, что на Вильнюсском саммите НАТО может быть предложен четкий алгоритм движения Украины к членству в альянсе. Надеюсь, что страны Северной Европы поддержат обеспечение безопасности Украины до того, как она станет полноправным членом НАТО, и готовы подписать соответствующий документ», — написал Андрей Ермак в telegram-канале. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители стран НАТО поставили себе военную цель — «победить» Россию с помощью участия Украины в спецоперации. По ее мнению, альянс использует Киев для борьбы с Россией, на самом деле его представителей не волнует сама Украина.

На саммите НАТО в Вильнюсе (столица Литвы), который запланирован на 11—12 июля, власти Киева хотят получить четкий алгоритм движения Украины к членству в Североатлантическом альянсе. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Важно, что на Вильнюсском саммите НАТО может быть предложен четкий алгоритм движения Украины к членству в альянсе. Надеюсь, что страны Северной Европы поддержат обеспечение безопасности Украины до того, как она станет полноправным членом НАТО, и готовы подписать соответствующий документ», — написал Андрей Ермак в telegram-канале. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители стран НАТО поставили себе военную цель — «победить» Россию с помощью участия Украины в спецоперации. По ее мнению, альянс использует Киев для борьбы с Россией, на самом деле его представителей не волнует сама Украина.