Захарова раскрыла цель НАТО в конфликте на Украине

Представители стран НАТО поставили себе военную цель — «победить» Россию с помощью участия Украины в спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«НАТО ставит себе цель „победить“ Россию на Украине, а для мотивации Киева обещает, что после окончания конфликта страна может быть принята в альянс. Подобные заявления недальновидны и просто опасны. Это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности», — считает Мария Захарова. Свое мнение она выложила в
Она напомнила, что политики России неоднократно и еще до 2008 года предупреждали об опасности и пагубности подтягивания Украины в НАТО. «Нас не хотели слышать. Не хотели принимать эти инициативы, предложения, которые бы устанавливали равноправную систему европейской безопасности. Все это отвергалось Украиной, а из западных стран последовательно формировали антироссийский проект», — указала Мария Захарова.
Ранее генсек НАТО заявил, что Украина должна стать членом альянса. По его словам, остальные страны альянса согласны с этим. Столтенберг подчеркнул, что западная поддержка поможет Украине стать членом НАТО в будущем.
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