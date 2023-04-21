Захарова раскрыла цель НАТО в конфликте на Украине

Захарова: НАТО ставит себе цель «победить» Россию в конфликте на Украине

21 апреля 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Мария Захарова убеждена, что НАТО с помощью СВО хочет «победить» Россию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители стран НАТО поставили себе военную цель — «победить» Россию с помощью участия Украины в спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «НАТО ставит себе цель „победить“ Россию на Украине, а для мотивации Киева обещает, что после окончания конфликта страна может быть принята в альянс. Подобные заявления недальновидны и просто опасны. Это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности», — считает Мария Захарова. Свое мнение она выложила в telgram-канал . Она напомнила, что политики России неоднократно и еще до 2008 года предупреждали об опасности и пагубности подтягивания Украины в НАТО. «Нас не хотели слышать. Не хотели принимать эти инициативы, предложения, которые бы устанавливали равноправную систему европейской безопасности. Все это отвергалось Украиной, а из западных стран последовательно формировали антироссийский проект», — указала Мария Захарова. Ранее генсек НАТО заявил, что Украина должна стать членом альянса. По его словам, остальные страны альянса согласны с этим. Столтенберг подчеркнул, что западная поддержка поможет Украине стать членом НАТО в будущем.

Представители стран НАТО поставили себе военную цель — «победить» Россию с помощью участия Украины в спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «НАТО ставит себе цель „победить“ Россию на Украине, а для мотивации Киева обещает, что после окончания конфликта страна может быть принята в альянс. Подобные заявления недальновидны и просто опасны. Это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности», — считает Мария Захарова. Свое мнение она выложила в telgram-канал. Она напомнила, что политики России неоднократно и еще до 2008 года предупреждали об опасности и пагубности подтягивания Украины в НАТО. «Нас не хотели слышать. Не хотели принимать эти инициативы, предложения, которые бы устанавливали равноправную систему европейской безопасности. Все это отвергалось Украиной, а из западных стран последовательно формировали антироссийский проект», — указала Мария Захарова. Ранее генсек НАТО заявил, что Украина должна стать членом альянса. По его словам, остальные страны альянса согласны с этим. Столтенберг подчеркнул, что западная поддержка поможет Украине стать членом НАТО в будущем.