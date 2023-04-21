21 апреля 2023

Зеленский запретил связанные с Россией географические названия

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский запретил давать географические названия, связанные с Россией и СССР Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон, который вводит запрет на присвоение географическим объектам российских названий. О подписании документа сообщили в Верховной Раде.

Закон о «деколонизации топонимии» запрещает использовать названия, «которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют» РФ, указано на сайте парламента. Ранее его поддержала Рада.

На Украине в 2015 году был принят закон о декоммунизации. Тогда в стране начали сносить памятники советским войнам и избавляться от всего, что связано с СССР. Также в Верховной Раде Украины предложили отменить празднование 8 марта, Первомая и Дня Победы.

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Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон, который вводит запрет на присвоение географическим объектам российских названий. О подписании документа сообщили в Верховной Раде. Закон о «деколонизации топонимии» запрещает использовать названия, «которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют» РФ, указано на сайте парламента. Ранее его поддержала Рада. На Украине в 2015 году был принят закон о декоммунизации. Тогда в стране начали сносить памятники советским войнам и избавляться от всего, что связано с СССР. Также в Верховной Раде Украины предложили отменить празднование 8 марта, Первомая и Дня Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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