Зеленский запретил связанные с Россией географические названия

22 апреля 2023 в 02:13 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский запретил давать географические названия, связанные с Россией и СССР Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон, который вводит запрет на присвоение географическим объектам российских названий. О подписании документа сообщили в Верховной Раде. Закон о «деколонизации топонимии» запрещает использовать названия, «которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют» РФ, указано на сайте парламента. Ранее его поддержала Рада. На Украине в 2015 году был принят закон о декоммунизации. Тогда в стране начали сносить памятники советским войнам и избавляться от всего, что связано с СССР. Также в Верховной Раде Украины предложили отменить празднование 8 марта, Первомая и Дня Победы.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон, который вводит запрет на присвоение географическим объектам российских названий. О подписании документа сообщили в Верховной Раде. Закон о «деколонизации топонимии» запрещает использовать названия, «которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют» РФ, указано на сайте парламента. Ранее его поддержала Рада. На Украине в 2015 году был принят закон о декоммунизации. Тогда в стране начали сносить памятники советским войнам и избавляться от всего, что связано с СССР. Также в Верховной Раде Украины предложили отменить празднование 8 марта, Первомая и Дня Победы.