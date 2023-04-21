Зеленский запретил связанные с Россией географические названия

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон, который вводит запрет на присвоение географическим объектам российских названий. О подписании документа сообщили в Верховной Раде.
Закон о «деколонизации топонимии» запрещает использовать названия, «которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют» РФ, указано на сайте парламента. Ранее его поддержала Рада.
На Украине в 2015 году был принят закон о декоммунизации. Тогда в стране начали сносить памятники советским войнам и избавляться от всего, что связано с СССР. Также в Верховной Раде Украины предложили отменить празднование 8 марта, Первомая и Дня Победы.
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