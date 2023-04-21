21 апреля 2023

В Москве арестовали сотрудника оружейного завода по обвинению в госизмене

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Оружейному специалисту грозит до 20 лет лишения свободы Фото:

Заместителю начальника испытательной лаборатории столичного оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Киче предъявлено обвинение в государственной измене. Обвиняемый отправлен в СИЗО.

«Следователи ФСБ предъявили обвинение в совершении преступления, по статье «Госизмена», в отношении гражданина РФ Дмитрия Кичи. Он арестован в Москве и содержится в СИЗО «Лефортово», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Максимальное наказание, которое грозит оружейному специалисту Киче — 20 лет лишения свободы. В настоящее время с арестованным проводятся следственны действия.

Ранее в Госдуме одобрили предложение о пожизненном лишении свободы за госизмену. Текст поправок опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. В апреле Конституционный комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о введении в РФ пожизненного заключения за это преступление, передает RT.

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Заместителю начальника испытательной лаборатории столичного оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Киче предъявлено обвинение в государственной измене. Обвиняемый отправлен в СИЗО. «Следователи ФСБ предъявили обвинение в совершении преступления, по статье «Госизмена», в отношении гражданина РФ Дмитрия Кичи. Он арестован в Москве и содержится в СИЗО «Лефортово», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Максимальное наказание, которое грозит оружейному специалисту Киче — 20 лет лишения свободы. В настоящее время с арестованным проводятся следственны действия. Ранее в Госдуме одобрили предложение о пожизненном лишении свободы за госизмену. Текст поправок опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. В апреле Конституционный комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о введении в РФ пожизненного заключения за это преступление, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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