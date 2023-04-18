Госдума одобрила пожизненное лишение свободы за госизмену

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За госизмену будет грозить пожизненное лишение свободы
За госизмену будет грозить пожизненное лишение свободы Фото:

В Госдуме одобрили предложение о пожизненном лишении свободы за госизмену. Текст поправок опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«Приняты поправки о пожизненном лишении свободы за действия содержащие в себе государственную измену», — говорится в тексте документа. Отмечается, что до введения соответствующих поправок за госизмену назначалось наказание в виде 20 лет лишения свободы либо наложения штрафа в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил поправку о введении в России пожизненного заключения за госизмену. Также были ужесточены наказания за диверсии и участие в терактах.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме одобрили предложение о пожизненном лишении свободы за госизмену. Текст поправок опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Приняты поправки о пожизненном лишении свободы за действия содержащие в себе государственную измену», — говорится в тексте документа. Отмечается, что до введения соответствующих поправок за госизмену назначалось наказание в виде 20 лет лишения свободы либо наложения штрафа в размере до 500 тысяч рублей. Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил поправку о введении в России пожизненного заключения за госизмену. Также были ужесточены наказания за диверсии и участие в терактах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...