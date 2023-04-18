Госдума одобрила пожизненное лишение свободы за госизмену

В Госдуме одобрили предложение о пожизненном лишении свободы за госизмену. Текст поправок опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
«Приняты поправки о пожизненном лишении свободы за действия содержащие в себе государственную измену», — говорится в тексте документа. Отмечается, что до введения соответствующих поправок за госизмену назначалось наказание в виде 20 лет лишения свободы либо наложения штрафа в размере до 500 тысяч рублей.
Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил поправку о введении в России пожизненного заключения за госизмену. Также были ужесточены наказания за диверсии и участие в терактах.
В Госдуме одобрили предложение о пожизненном лишении свободы за госизмену. Текст поправок опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Приняты поправки о пожизненном лишении свободы за действия содержащие в себе государственную измену», — говорится в тексте документа. Отмечается, что до введения соответствующих поправок за госизмену назначалось наказание в виде 20 лет лишения свободы либо наложения штрафа в размере до 500 тысяч рублей. Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил поправку о введении в России пожизненного заключения за госизмену. Также были ужесточены наказания за диверсии и участие в терактах.