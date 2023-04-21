21 апреля 2023

На въезде в Екатеринбург образовалась пробка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка образовалась на Челябинском тракте (архивное фото) Фото:

На въезде в Екатеринбург со стороны Челябинска образовалась большая пробка, сообщил читатель URA.RU. Он предполагает, что затор мог образоваться из-за аварии.

«На Челябинском тракте на въезде в Екатеринбург образовался затор. Вероятно, машины встали из-за фуры, которая вылетела в барьеры», — рассказал собеседник агентства.

Информация о ДТП в дежурную часть не поступала. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.

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На въезде в Екатеринбург со стороны Челябинска образовалась большая пробка, сообщил читатель URA.RU. Он предполагает, что затор мог образоваться из-за аварии. «На Челябинском тракте на въезде в Екатеринбург образовался затор. Вероятно, машины встали из-за фуры, которая вылетела в барьеры», — рассказал собеседник агентства. Информация о ДТП в дежурную часть не поступала. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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