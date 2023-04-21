Пробка образовалась на Челябинском тракте (архивное фото)
На въезде в Екатеринбург со стороны Челябинска образовалась большая пробка, сообщил читатель URA.RU. Он предполагает, что затор мог образоваться из-за аварии.
«На Челябинском тракте на въезде в Екатеринбург образовался затор. Вероятно, машины встали из-за фуры, которая вылетела в барьеры», — рассказал собеседник агентства.
Информация о ДТП в дежурную часть не поступала. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!