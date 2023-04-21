На въезде в Екатеринбург образовалась пробка. Видео

22 апреля 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Пробка образовалась на Челябинском тракте (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На въезде в Екатеринбург со стороны Челябинска образовалась большая пробка, сообщил читатель URA.RU. Он предполагает, что затор мог образоваться из-за аварии. «На Челябинском тракте на въезде в Екатеринбург образовался затор. Вероятно, машины встали из-за фуры, которая вылетела в барьеры», — рассказал собеседник агентства. Информация о ДТП в дежурную часть не поступала. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.

На въезде в Екатеринбург со стороны Челябинска образовалась большая пробка, сообщил читатель URA.RU. Он предполагает, что затор мог образоваться из-за аварии. «На Челябинском тракте на въезде в Екатеринбург образовался затор. Вероятно, машины встали из-за фуры, которая вылетела в барьеры», — рассказал собеседник агентства. Информация о ДТП в дежурную часть не поступала. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.