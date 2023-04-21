21 апреля 2023
20 апреля 2023

Мэр из ХМАО озвучил планы по ремонту городских дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало компании по ремонту автомобильных дорог. Сургут, ямочный ремонт, асфальт, ремонт дороги, дорожный конус
В Нягани текущему ремонту подлежит более 4500 квадратных метров дорог Фото:

В Нягани (ХМАО) с наступлением весны планируется провести текущий ремонт более 4500 квадратных метров дорог. По информации главы города Ивана Ямашева, размещенной в социальной сети «ВКонтакте», будут установлены необходимы дорожные знаки, информационные таблички и нанесена дорожная разметка.

«По итогам проведенного обследования дорог определены участки, подлежащие текущему ремонту — их общая площадь составляет более 4500 квадратных метров. На 2023 год запланирована установка некоторых дорожных знаков и информационных табличек. На пешеходных переходах дорожную разметку специалисты планируют наносить с применением термопластичных материалов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на городских магистралях будут проводить ямочный ремонт, а трещины заливать битумом. По улице Сибирской будет выполнен ремонт подпорной стены. Решение по установке новых знаков принято в ходе работы надо обращениями граждан на горячую линию главы города.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) начался ямочный ремонт дорог. Общая площадь ямочного ремонта составит более 14 тысяч квадратных метров. Для устранения колейности ликвидируют более 79 тысяч квадратных метров выбоин.

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В Нягани (ХМАО) с наступлением весны планируется провести текущий ремонт более 4500 квадратных метров дорог. По информации главы города Ивана Ямашева, размещенной в социальной сети «ВКонтакте», будут установлены необходимы дорожные знаки, информационные таблички и нанесена дорожная разметка. «По итогам проведенного обследования дорог определены участки, подлежащие текущему ремонту — их общая площадь составляет более 4500 квадратных метров. На 2023 год запланирована установка некоторых дорожных знаков и информационных табличек. На пешеходных переходах дорожную разметку специалисты планируют наносить с применением термопластичных материалов», — говорится в сообщении. Уточняется, что на городских магистралях будут проводить ямочный ремонт, а трещины заливать битумом. По улице Сибирской будет выполнен ремонт подпорной стены. Решение по установке новых знаков принято в ходе работы надо обращениями граждан на горячую линию главы города. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) начался ямочный ремонт дорог. Общая площадь ямочного ремонта составит более 14 тысяч квадратных метров. Для устранения колейности ликвидируют более 79 тысяч квадратных метров выбоин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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