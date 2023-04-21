Мэр из ХМАО озвучил планы по ремонту городских дорог

22 апреля 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

В Нягани текущему ремонту подлежит более 4500 квадратных метров дорог Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нягани (ХМАО) с наступлением весны планируется провести текущий ремонт более 4500 квадратных метров дорог. По информации главы города Ивана Ямашева, размещенной в социальной сети «ВКонтакте», будут установлены необходимы дорожные знаки, информационные таблички и нанесена дорожная разметка. «По итогам проведенного обследования дорог определены участки, подлежащие текущему ремонту — их общая площадь составляет более 4500 квадратных метров. На 2023 год запланирована установка некоторых дорожных знаков и информационных табличек. На пешеходных переходах дорожную разметку специалисты планируют наносить с применением термопластичных материалов», — говорится в сообщении. Уточняется, что на городских магистралях будут проводить ямочный ремонт, а трещины заливать битумом. По улице Сибирской будет выполнен ремонт подпорной стены. Решение по установке новых знаков принято в ходе работы надо обращениями граждан на горячую линию главы города. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) начался ямочный ремонт дорог. Общая площадь ямочного ремонта составит более 14 тысяч квадратных метров. Для устранения колейности ликвидируют более 79 тысяч квадратных метров выбоин.

В Нягани (ХМАО) с наступлением весны планируется провести текущий ремонт более 4500 квадратных метров дорог. По информации главы города Ивана Ямашева, размещенной в социальной сети «ВКонтакте», будут установлены необходимы дорожные знаки, информационные таблички и нанесена дорожная разметка. «По итогам проведенного обследования дорог определены участки, подлежащие текущему ремонту — их общая площадь составляет более 4500 квадратных метров. На 2023 год запланирована установка некоторых дорожных знаков и информационных табличек. На пешеходных переходах дорожную разметку специалисты планируют наносить с применением термопластичных материалов», — говорится в сообщении. Уточняется, что на городских магистралях будут проводить ямочный ремонт, а трещины заливать битумом. По улице Сибирской будет выполнен ремонт подпорной стены. Решение по установке новых знаков принято в ходе работы надо обращениями граждан на горячую линию главы города. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) начался ямочный ремонт дорог. Общая площадь ямочного ремонта составит более 14 тысяч квадратных метров. Для устранения колейности ликвидируют более 79 тысяч квадратных метров выбоин.