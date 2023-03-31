В Сургуте приступили к ремонту дорог

Дорожники используют литой асфальт для ямочного ремонта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) начался ямочный ремонт дорог. Как сообщили в администрации города, дорожники используют литой асфальт из-за погодных условий.

«Работы начались на Грибоедовской развязке, ул. Энгельса, на пересечении ул. Республики, ул. Майская и пр. Набережный. Общая площадь ямочного ремонта составит более 14 тысяч квадратных метров», — сообщила мэрия в своем telegram-канале. Также для устранения колейности ликвидируют более 79 тысяч квадратных метров выбоин.

Ранее URA.RU сообщало, что с 15 апреля на мосту через Обь рядом с Сургутом ограничат передвижение автотранспорта из-за ремонтных работ. Тяжеловесный транспорт будет передвигаться реверсивно в ночное время с 23:00 до 6:00.