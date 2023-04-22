Ветеранам СВО будут помогать возвращаться к мирной жизни

22 апреля 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Филиалы фонда «Защитники Отечества» начнут работать в РФ с 1 июня, напомнил Сергей Кириенко Фото (архив): Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Региональные филиалы фонда «Защитники Отечества» начнут работу в стране с 1 июня. Организации будут помогать участникам спецоперации (СВО) на Украине возвращаться к мирной жизни, рассказал на прошедшем заседании организации председатель Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. «Президентом РФ поставлены очень серьезные задачи: в короткие сроки обеспечить необходимой поддержкой и защитой ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Им будут предоставлены программы реабилитации, психологической помощи, обеспечения работой. Предстоит развернуть систему долговременного ухода на всю страну, каждый регион, на каждый муниципалитет. Филиалы начнут работу 1 июня», — подчеркнул Сергей Кириенко. В беседе с URA.RU председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала, что в зону ответственности организации входить и помощь в трудоустройстве ветеранов СВО. «Все то, что выходит за рамки поддержки, которые оказывает государство на федеральном и региональном уровне, — это касается социальной, медицинской реабилитации, санаторно-курортного обучения, переобучения, трудоустройства ветеранов, обеспечение его современными протезами, лекарственным обеспечением, — будет входить в зону ответственности нашего Фонда», — объяснила она. Председатель фонда «Защитники Отечества» отметила, что такой полной помощи ранее не оказывалось ни после Великой Отечественной, ни после войны в Афганистане и Чечне. «Это программа создана впервые в нашей стране. Ни после ВОВ, ни после Афганской, Чеченских войн, конечно, такой истории не было. У нас подразумевается психологическая помощь, создание целой армии социальных персональных координаторов, то есть людей, которые обучены, имеют специальное образование и уровень знаний, чтобы работать официально с каждым ветераном, с каждой семьей, где погиб участник СВО», — отметила Цивилева. По словам гендиректора АНО «Россия — страна возможностей», и. о ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, обучение социальные координаторы Фонда будут проходить в вузах страны. «Принято решение, что все социальные координаторы в каждом из 89 регионов России обязательно должны пройти обучение. Проводиться оно будет и на базе московского кампуса Президентской академии РАНХиГС, 12-ти наших филиалов и семи университетов-партнеров», — заявил он URA.RU. В беседе с URA.RU зампредседателя Фонда «Защитники Отечества», Герой России Алексей Романов добавил, что обучение коснется и ветеранов СВО, которые хотят продолжить свой трудовой путь в школах. «Для того, чтобы человек на законных основаниях мог трудиться, предусмотрен ряд мер по обучению и переобучению. У нас огромная палитра ветеранского сообщества, которая занимается патриотическим воспитанием. Как правило, участники таких организаций подставляют свое плечо в вопросах уроков мужества, которые проходят в школах, вузах. А также воспитывают молодежь в военно-патриотических клубах», — рассказал он. В беседе с URA.RU командир разведбатальона «Спарта» Артем Жога признался, что после возвращения из зоны военных действий сталкиваются со множеством бытовых проблем. «Ребята, которые участвуют в СВО, в мирной жизни сталкиваются с очень многими вопросами, например, как восстановить документы, помочь ребенку поступить в университет, получить какое-то медицинское обслуживание. Создание этого фонда поможет решать все эти вопросы в оперативном порядке. Когда ребята возвращаются с передовой, им нужно адаптироваться к мирной жизни, перестроиться», — подчеркнул он. Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В мае в Москве стартует образовательная программа для руководителей региональных филиалов и председателей межведомственных комиссий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Региональные филиалы фонда «Защитники Отечества» начнут работу в стране с 1 июня. Организации будут помогать участникам спецоперации (СВО) на Украине возвращаться к мирной жизни, рассказал на прошедшем заседании организации председатель Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. «Президентом РФ поставлены очень серьезные задачи: в короткие сроки обеспечить необходимой поддержкой и защитой ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Им будут предоставлены программы реабилитации, психологической помощи, обеспечения работой. Предстоит развернуть систему долговременного ухода на всю страну, каждый регион, на каждый муниципалитет. Филиалы начнут работу 1 июня», — подчеркнул Сергей Кириенко. В беседе с URA.RU председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала, что в зону ответственности организации входить и помощь в трудоустройстве ветеранов СВО. «Все то, что выходит за рамки поддержки, которые оказывает государство на федеральном и региональном уровне, — это касается социальной, медицинской реабилитации, санаторно-курортного обучения, переобучения, трудоустройства ветеранов, обеспечение его современными протезами, лекарственным обеспечением, — будет входить в зону ответственности нашего Фонда», — объяснила она. Председатель фонда «Защитники Отечества» отметила, что такой полной помощи ранее не оказывалось ни после Великой Отечественной, ни после войны в Афганистане и Чечне. «Это программа создана впервые в нашей стране. Ни после ВОВ, ни после Афганской, Чеченских войн, конечно, такой истории не было. У нас подразумевается психологическая помощь, создание целой армии социальных персональных координаторов, то есть людей, которые обучены, имеют специальное образование и уровень знаний, чтобы работать официально с каждым ветераном, с каждой семьей, где погиб участник СВО», — отметила Цивилева. По словам гендиректора АНО «Россия — страна возможностей», и. о ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, обучение социальные координаторы Фонда будут проходить в вузах страны. «Принято решение, что все социальные координаторы в каждом из 89 регионов России обязательно должны пройти обучение. Проводиться оно будет и на базе московского кампуса Президентской академии РАНХиГС, 12-ти наших филиалов и семи университетов-партнеров», — заявил он URA.RU. В беседе с URA.RU зампредседателя Фонда «Защитники Отечества», Герой России Алексей Романов добавил, что обучение коснется и ветеранов СВО, которые хотят продолжить свой трудовой путь в школах. «Для того, чтобы человек на законных основаниях мог трудиться, предусмотрен ряд мер по обучению и переобучению. У нас огромная палитра ветеранского сообщества, которая занимается патриотическим воспитанием. Как правило, участники таких организаций подставляют свое плечо в вопросах уроков мужества, которые проходят в школах, вузах. А также воспитывают молодежь в военно-патриотических клубах», — рассказал он. В беседе с URA.RU командир разведбатальона «Спарта» Артем Жога признался, что после возвращения из зоны военных действий сталкиваются со множеством бытовых проблем. «Ребята, которые участвуют в СВО, в мирной жизни сталкиваются с очень многими вопросами, например, как восстановить документы, помочь ребенку поступить в университет, получить какое-то медицинское обслуживание. Создание этого фонда поможет решать все эти вопросы в оперативном порядке. Когда ребята возвращаются с передовой, им нужно адаптироваться к мирной жизни, перестроиться», — подчеркнул он. Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В мае в Москве стартует образовательная программа для руководителей региональных филиалов и председателей межведомственных комиссий.