В Судане погибли более 250 мирных жителей

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, дым, милитари, армия, оружие, огонь, выстрел, милитаризация, бой, танк, z войска
В ходе конфликта пострадало 1454 человек, рассказали в профсоюзе врачей Судана Фото:
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Вооруженные столкновения в Судане

Вооруженный конфликт между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) в Судане унес жизни 256 мирных жителей. Также известно о 1454 пострадавших. Об этом рассказали в профсоюзе врачей Судана.

«С начала столкновений в Судане количество погибших достигло отметки в 256 человек», — передает сообщение профсоюза РИА Новости. Также там добавили, что на данный момент известно о 1454 пострадавших.

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Что известно о конфликте в Судане

О беспорядках в Судане стало известно утром 15 апреля. В столице страны Хартуме начались столкновения между регулярной армией и отрядами спецназа. Столкновения наблюдались и в других регионах Судана. Позже член Суверенного совета Шамс ад-Дин аль-Каббаши рассказал о согласии вооруженных сил на перемирие на 24 часа, передает «Национальная служба новостей».

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Вооруженный конфликт между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) в Судане унес жизни 256 мирных жителей. Также известно о 1454 пострадавших. Об этом рассказали в профсоюзе врачей Судана. «С начала столкновений в Судане количество погибших достигло отметки в 256 человек», — передает сообщение профсоюза РИА Новости. Также там добавили, что на данный момент известно о 1454 пострадавших. О беспорядках в Судане стало известно утром 15 апреля. В столице страны Хартуме начались столкновения между регулярной армией и отрядами спецназа. Столкновения наблюдались и в других регионах Судана. Позже член Суверенного совета Шамс ад-Дин аль-Каббаши рассказал о согласии вооруженных сил на перемирие на 24 часа, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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