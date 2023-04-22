В Судане погибли более 250 мирных жителей

Вооруженный конфликт между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) в Судане унес жизни 256 мирных жителей. Также известно о 1454 пострадавших. Об этом рассказали в профсоюзе врачей Судана.
«С начала столкновений в Судане количество погибших достигло отметки в 256 человек», — передает сообщение профсоюза РИА Новости. Также там добавили, что на данный момент известно о 1454 пострадавших.
О беспорядках в Судане стало известно утром 15 апреля. В столице страны Хартуме начались столкновения между регулярной армией и отрядами спецназа. Столкновения наблюдались и в других регионах Судана. Позже член Суверенного совета Шамс ад-Дин аль-Каббаши рассказал о согласии вооруженных сил на перемирие на 24 часа, передает «Национальная служба новостей».
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