Инцидент произошел на Белинского (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Белинского машина «Яндекс.Такси» врезалась в троллейбус. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«На Белинского троллейбус встал. Водитель такси на повороте влетел в общественный транспорт», — рассказал собеседник агентства.
В результате аварии никто не пострадал, пояснили корреспонденту URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «Транспортные средства получили механические повреждения, водители сами едут в отдел ГИБДД», — добавили в ведомстве.
В ДТП никто не пострадал
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