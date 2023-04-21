21 апреля 2023

В Екатеринбурге такси врезалось в троллейбус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, такси, дтп, авария
Инцидент произошел на Белинского (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Белинского машина «Яндекс.Такси» врезалась в троллейбус. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«На Белинского троллейбус встал. Водитель такси на повороте влетел в общественный транспорт», — рассказал собеседник агентства.

В результате аварии никто не пострадал, пояснили корреспонденту URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «Транспортные средства получили механические повреждения, водители сами едут в отдел ГИБДД», — добавили в ведомстве.

В ДТП никто не пострадал
В ДТП никто не пострадал
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Белинского машина «Яндекс.Такси» врезалась в троллейбус. Об этом сообщил читатель URA.RU. «На Белинского троллейбус встал. Водитель такси на повороте влетел в общественный транспорт», — рассказал собеседник агентства. В результате аварии никто не пострадал, пояснили корреспонденту URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «Транспортные средства получили механические повреждения, водители сами едут в отдел ГИБДД», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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