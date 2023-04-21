21 апреля 2023

Курганские чиновники перевели из своих зарплат миллион рублей на благотворительность

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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, чиновники, чиновник айфон, депутаты, мессенжеры
Курганские чиновники перевели на благотворительность миллион рублей Фото:

Чиновники правительства Курганской области перевели миллион рублей детям в рамках акции «Марафон добра». Об этом Шумков рассказал в своем telegram-канале.

«Знаю, что коллеги из правительства в Светлую седмицу перечислили миллион рублей из своих зарплат на цели благотворительности для ребятишек. Молодцы. Вера без добрых дел мертва», — написал Шумков.

Благотворительная акция «Марафон добра» состоялась 22 апреля в курганской областной библиотеке имени Югова. Средства были пожертвованы в региональное отделение Российского детского фонда.

Ранее URA.RU писало, что чиновники Курганского областного правительства пожертвовали свою однодневную зарплату ветеранам Великой Отечественной войны в рамках благотворительного проекта. Идея акции также принадлежала губернатору Вадиму Шумкову.

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Чиновники правительства Курганской области перевели миллион рублей детям в рамках акции «Марафон добра». Об этом Шумков рассказал в своем telegram-канале. «Знаю, что коллеги из правительства в Светлую седмицу перечислили миллион рублей из своих зарплат на цели благотворительности для ребятишек. Молодцы. Вера без добрых дел мертва», — написал Шумков. Благотворительная акция «Марафон добра» состоялась 22 апреля в курганской областной библиотеке имени Югова. Средства были пожертвованы в региональное отделение Российского детского фонда. Ранее URA.RU писало, что чиновники Курганского областного правительства пожертвовали свою однодневную зарплату ветеранам Великой Отечественной войны в рамках благотворительного проекта. Идея акции также принадлежала губернатору Вадиму Шумкову.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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