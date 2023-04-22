Минцифры Украины: Россия постоянно совершенствует свои технологии на фронте

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, бпла, дрон
Россия развивает свои технологии в области БПЛА, заявил Михаил Федоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина изучает российские беспилотники, которые смогла заполучить на поле боя. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, отметив, что российские технологии постоянно развиваются.

«Каждый день на поле боя появляются новые беспилотники с нашей стороны и со стороны России. Мы видим, какие у них беспилотники. Мы получаем, разбираем и изучаем их», — заявил Федоров в интервью агентству Associated Press.

Беспилотники стали активно применяться во время конфликта на Украине. Они способны поражать объекты на большой дальности. В силу своего размера, ПВО противника сложнее их сбить. Поэтому для их поражения используются противодроновые ружья. 22 апреля в России разработали новое устройство для глушения сигнала между дроном и оператором — ружье ПАРС-С «Степашка». Оно действует на расстоянии до 1,5 км, передает «Национальная служба новостей».

В марте стартапер Петр Кривохижин в разговоре с URA.RU заявил, что в России могут появиться прототипы автономных боевых роботов для нужд спецоперации. По его словам, управлять дронами будет нейросеть.

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Украина изучает российские беспилотники, которые смогла заполучить на поле боя. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, отметив, что российские технологии постоянно развиваются. «Каждый день на поле боя появляются новые беспилотники с нашей стороны и со стороны России. Мы видим, какие у них беспилотники. Мы получаем, разбираем и изучаем их», — заявил Федоров в интервью агентству Associated Press. Беспилотники стали активно применяться во время конфликта на Украине. Они способны поражать объекты на большой дальности. В силу своего размера, ПВО противника сложнее их сбить. Поэтому для их поражения используются противодроновые ружья. 22 апреля в России разработали новое устройство для глушения сигнала между дроном и оператором — ружье ПАРС-С «Степашка». Оно действует на расстоянии до 1,5 км, передает «Национальная служба новостей». В марте стартапер Петр Кривохижин в разговоре с URA.RU заявил, что в России могут появиться прототипы автономных боевых роботов для нужд спецоперации. По его словам, управлять дронами будет нейросеть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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