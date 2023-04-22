Раненых солдат ВСУ не вывозят с фронта, заявили митингующие
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Родственники бойцов ВСУ собрались на митинг в Кривом Роге. Они жалуются на то, что раненых солдат не вывозят с фронта.
«Митингующие [в Кривом Роге] жалуются на то, что раненых бойцов не вывозят с позиций, на плохие условия службы и отношение командования к военнослужащим», — сообщает telegram-канал VESTI. Отмечается, что на митинг собрались родственники военных, служащих в 129-й ОТБр Территориальной обороны ВСУ.
Представители власти пригласили людей в здании для беседы. Митингующие отказываются от диалога, продолжая протестовать.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!