Родственники украинских солдат вышли на протест. Видео

22 апреля 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Раненых солдат ВСУ не вывозят с фронта, заявили митингующие Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Родственники бойцов ВСУ собрались на митинг в Кривом Роге. Они жалуются на то, что раненых солдат не вывозят с фронта. «Митингующие [в Кривом Роге] жалуются на то, что раненых бойцов не вывозят с позиций, на плохие условия службы и отношение командования к военнослужащим», — сообщает telegram-канал VESTI. Отмечается, что на митинг собрались родственники военных, служащих в 129-й ОТБр Территориальной обороны ВСУ. Представители власти пригласили людей в здании для беседы. Митингующие отказываются от диалога, продолжая протестовать.

Родственники бойцов ВСУ собрались на митинг в Кривом Роге. Они жалуются на то, что раненых солдат не вывозят с фронта. «Митингующие [в Кривом Роге] жалуются на то, что раненых бойцов не вывозят с позиций, на плохие условия службы и отношение командования к военнослужащим», — сообщает telegram-канал VESTI. Отмечается, что на митинг собрались родственники военных, служащих в 129-й ОТБр Территориальной обороны ВСУ. Представители власти пригласили людей в здании для беседы. Митингующие отказываются от диалога, продолжая протестовать.