Родственники украинских солдат вышли на протест. Видео

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Раненых солдат ВСУ не вывозят с фронта, заявили митингующие Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Родственники бойцов ВСУ собрались на митинг в Кривом Роге. Они жалуются на то, что раненых солдат не вывозят с фронта.

«Митингующие [в Кривом Роге] жалуются на то, что раненых бойцов не вывозят с позиций, на плохие условия службы и отношение командования к военнослужащим», — сообщает telegram-канал VESTI. Отмечается, что на митинг собрались родственники военных, служащих в 129-й ОТБр Территориальной обороны ВСУ.

Представители власти пригласили людей в здании для беседы. Митингующие отказываются от диалога, продолжая протестовать.

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Родственники бойцов ВСУ собрались на митинг в Кривом Роге. Они жалуются на то, что раненых солдат не вывозят с фронта. «Митингующие [в Кривом Роге] жалуются на то, что раненых бойцов не вывозят с позиций, на плохие условия службы и отношение командования к военнослужащим», — сообщает telegram-канал VESTI. Отмечается, что на митинг собрались родственники военных, служащих в 129-й ОТБр Территориальной обороны ВСУ. Представители власти пригласили людей в здании для беседы. Митингующие отказываются от диалога, продолжая протестовать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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