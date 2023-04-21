В районе ХМАО введен особый противопожарный режим

В Советском районе ХМАО введен особый противопожарный режим с 28 апреля по 10 мая. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации района.
«Внимание! На межселенной территории Советского района и г. п. Советский в период с 28 апреля по 10 мая 2023 года объявлен особый противопожарный режим», — говорится в сообщении.
Жителям запрещается: разводить костры, сжигать мусор, проводить пожароопасные работы, выжигать сухую травянистую растительность. Власти просят граждан ограничить посещение лесов и мест отдыха в лесных массивах, а на личных земельных участках обеспечить наличие бочки с водой и огнетушителя.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Свердловской области с 15 апреля установили особый противопожарный режим на всей территории региона. Нарушителям грозят штрафы до 800 тысяч рублей.
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