21 апреля 2023

В районе ХМАО введен особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим ввели в Советском районе ХМАО
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, дым, пожар, гарь, огонь, лесной пожар, пламя, ландшафтный пожар
Ограничения вводятся с 28 апреля по 10 мая Фото:
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В Советском районе ХМАО введен особый противопожарный режим с 28 апреля по 10 мая. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации района.

«Внимание! На межселенной территории Советского района и г. п. Советский в период с 28 апреля по 10 мая 2023 года объявлен особый противопожарный режим», — говорится в сообщении.

Жителям запрещается: разводить костры, сжигать мусор, проводить пожароопасные работы, выжигать сухую травянистую растительность. Власти просят граждан ограничить посещение лесов и мест отдыха в лесных массивах, а на личных земельных участках обеспечить наличие бочки с водой и огнетушителя.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Свердловской области с 15 апреля установили особый противопожарный режим на всей территории региона. Нарушителям грозят штрафы до 800 тысяч рублей.

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В Советском районе ХМАО введен особый противопожарный режим с 28 апреля по 10 мая. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации района. «Внимание! На межселенной территории Советского района и г. п. Советский в период с 28 апреля по 10 мая 2023 года объявлен особый противопожарный режим», — говорится в сообщении. Жителям запрещается: разводить костры, сжигать мусор, проводить пожароопасные работы, выжигать сухую травянистую растительность. Власти просят граждан ограничить посещение лесов и мест отдыха в лесных массивах, а на личных земельных участках обеспечить наличие бочки с водой и огнетушителя. Ранее URA.RU сообщало, что власти Свердловской области с 15 апреля установили особый противопожарный режим на всей территории региона. Нарушителям грозят штрафы до 800 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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