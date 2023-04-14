В Свердловской области начал действовать новый особый режим

Особый противопожарный режим ввели в Свердловской области

15 апреля 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

Нарушителям грозят штрафы до 800 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Свердловской области с 15 апреля установили особый противопожарный режим на всей территории региона. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. «Внимание! В Свердловской области введен особый противопожарный режим», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. В период действия данного режима на территории региона запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности, разведение костров в металлических емкостях, бочках и мангалах. Также нельзя проводить любые пожароопасные работы на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, промышленных предприятий, обороны и иного специального назначения и в населенных пунктах. Нарушителям грозят штрафы до 800 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что на территории региона хотят ввести противопожарный режим. Семь муниципалитетов имеют «особый» статус с 10 апреля. Полномочный представитель президента Владимир Якушев призвал главных федеральных инспекторов УрФО продолжать работу по профилактике природных возгораний.

Власти Свердловской области с 15 апреля установили особый противопожарный режим на всей территории региона. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. «Внимание! В Свердловской области введен особый противопожарный режим», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. В период действия данного режима на территории региона запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности, разведение костров в металлических емкостях, бочках и мангалах. Также нельзя проводить любые пожароопасные работы на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, промышленных предприятий, обороны и иного специального назначения и в населенных пунктах. Нарушителям грозят штрафы до 800 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что на территории региона хотят ввести противопожарный режим. Семь муниципалитетов имеют «особый» статус с 10 апреля. Полномочный представитель президента Владимир Якушев призвал главных федеральных инспекторов УрФО продолжать работу по профилактике природных возгораний.