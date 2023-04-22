«Единая Россия» отправит гуманитарный груз в новые регионы к 9 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Партия «Единая Россия» запустила акцию «Все для фронта, все для победы». Более 40 городов трудовой доблести и городов, претендующих на этот статус, к 9 Мая отправят гуманитарные грузы жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом рассказала замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия» Дарья Лантратова.

«Больше 40 городов примут участие в этой акции. Мы отправим все необходимое для фронта, в том числе — много медикаментов, все необходимое для восстановления и лечения наших ребят», — заявила Дарья Лантратова, ее слова приводит официальный сайт «Единой России». По ее словам, сопровождать первую колонну с грузом будет председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, служивший в качестве добровольца в зоне СВО. Отправка груза будет произведена в преддверии Дня Победы.

Первые две машины с грузом для медучреждений отправятся в ДНР и ЛНР. Также с ними в регионы приедут волонтеры, которые прошли обучение на курсах сестринского дела. Они будут помогать медсестрам ухаживать за ранеными солдатами.

«Единая Россия» начала оказывать помощь эвакуированным жителям Донбасса с 24 февраля 2022 года. Также партия помогает тем, кто остался в новых регионах России. «Единая Россия» доставила уже более 20,5 тысяч тонн гуманитарного груза в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Всего в новых регионах работают более 40 гуманитарных центров от партии.

Помимо гуманитарной помощи, партия отправляет на фронт технику для военных целей: средства связи, беспилотники, тепловизоры. Также ЕР посылает экипировку для солдат РФ.

С начала СВО партия формирует бригады врачей-волонтеров. Они регулярно прибывают в больницы в новых регионах и помогают местным работникам. Всего при участии партии в зону спецоперации уехало около тысячи медработников.

«В Левобережном районе Мариуполя „Единая Россия“ сразу после освобождения города развернула медицинский центр на базе бывшей стоматологической клиники „Аполлония“ — он оснащен необходимым оборудованием для оказания медпомощи», — сообщается на сайте партии. Отмечается, что местные жители могут взять в пункте бесплатные лекарства.

Фото: сайт «Единая Россия»

Фото: сайт «Единая Россия»