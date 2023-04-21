Челябинский губернатор дал старт всероссийскому мероприятию. Фото

Губернатор Текслер пообещал, что чемпионат по боксу «Кубок Танкограда» станет ежегодным

22 апреля 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер заявил, что соревнования по боксу будут проводится в Челябинске ежегодно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в субботу открыл финальные состязания по боксу среди мужчин «Кубок Танкограда». Он заявил, что соревнования будут ежегодными. «К нам приехало большое количество очень статусных спортсменов. <…> Мы сможем насладиться отличными боями, будем проводить этот турнир ежегодно именно с таким названием», — цитирует Алексея Текслера его пресс-служба. «Кубок Танкограда» проходит в Челябинске с 18 по 22 апреля. В нем участвуют спортсмены из 29 регионов России. Ранее сообщалось, что в Челябинске будет построена спортивная школа бокса. Ее решил организовать уроженец Копейска, экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев. Пресс-служба губернатора Челябинской области Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в субботу открыл финальные состязания по боксу среди мужчин «Кубок Танкограда». Он заявил, что соревнования будут ежегодными. «К нам приехало большое количество очень статусных спортсменов. <…> Мы сможем насладиться отличными боями, будем проводить этот турнир ежегодно именно с таким названием», — цитирует Алексея Текслера его пресс-служба. «Кубок Танкограда» проходит в Челябинске с 18 по 22 апреля. В нем участвуют спортсмены из 29 регионов России. Ранее сообщалось, что в Челябинске будет построена спортивная школа бокса. Ее решил организовать уроженец Копейска, экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев.