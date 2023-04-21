Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в субботу открыл финальные состязания по боксу среди мужчин «Кубок Танкограда». Он заявил, что соревнования будут ежегодными.
«К нам приехало большое количество очень статусных спортсменов. <…> Мы сможем насладиться отличными боями, будем проводить этот турнир ежегодно именно с таким названием», — цитирует Алексея Текслера его пресс-служба.
«Кубок Танкограда» проходит в Челябинске с 18 по 22 апреля. В нем участвуют спортсмены из 29 регионов России.
Ранее сообщалось, что в Челябинске будет построена спортивная школа бокса. Ее решил организовать уроженец Копейска, экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в субботу открыл финальные состязания по боксу среди мужчин «Кубок Танкограда». Он заявил, что соревнования будут ежегодными. «К нам приехало большое количество очень статусных спортсменов. <…> Мы сможем насладиться отличными боями, будем проводить этот турнир ежегодно именно с таким названием», — цитирует Алексея Текслера его пресс-служба. «Кубок Танкограда» проходит в Челябинске с 18 по 22 апреля. В нем участвуют спортсмены из 29 регионов России. Ранее сообщалось, что в Челябинске будет построена спортивная школа бокса. Ее решил организовать уроженец Копейска, экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев.