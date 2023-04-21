21 апреля 2023

Челябинский губернатор дал старт всероссийскому мероприятию. Фото

Губернатор Текслер пообещал, что чемпионат по боксу «Кубок Танкограда» станет ежегодным
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по развитию промышленности РФ перед Госсоветом. Москва, текслер алексей
Алексей Текслер заявил, что соревнования по боксу будут проводится в Челябинске ежегодно Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в субботу открыл финальные состязания по боксу среди мужчин «Кубок Танкограда». Он заявил, что соревнования будут ежегодными.

«К нам приехало большое количество очень статусных спортсменов. <…> Мы сможем насладиться отличными боями, будем проводить этот турнир ежегодно именно с таким названием», — цитирует Алексея Текслера его пресс-служба.

«Кубок Танкограда» проходит в Челябинске с 18 по 22 апреля. В нем участвуют спортсмены из 29 регионов России.

Ранее сообщалось, что в Челябинске будет построена спортивная школа бокса. Ее решил организовать уроженец Копейска, экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев.

Чемпионат по боксу "Кубок Танкограда" в Челябинске, фото
Чемпионат по боксу "Кубок Танкограда" в Челябинске, фото

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в субботу открыл финальные состязания по боксу среди мужчин «Кубок Танкограда». Он заявил, что соревнования будут ежегодными. «К нам приехало большое количество очень статусных спортсменов. <…> Мы сможем насладиться отличными боями, будем проводить этот турнир ежегодно именно с таким названием», — цитирует Алексея Текслера его пресс-служба. «Кубок Танкограда» проходит в Челябинске с 18 по 22 апреля. В нем участвуют спортсмены из 29 регионов России. Ранее сообщалось, что в Челябинске будет построена спортивная школа бокса. Ее решил организовать уроженец Копейска, экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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