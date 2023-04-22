Baza: полицейские арестовали москвича с инсультом, приняв его за пьяного

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Клипарт "Полиция, доставка подследственного". Москва, полицейский, полиция, спецсредства, наручники
Родственники пострадавшего требуют проверить полицейских, которые задержали больного москвича Фото:

Полиция в Москве задержала мужчину с инсультом, который вышел из вагона метро на станции «Красногвардейская» и прилег на лавочку. Силовики решили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

«В Москве полицейские задержали пассажира с инсультом, подумав, что он пьян. После оформления его вывели за руки на улицу и оставили там», — сообщает telegram-канал Baza.

Уточняется, что мужчина провел несколько часов в полиции. Он плохо говорил, поэтому полицейские вызвали в отделение медиков, которые поставили диагноз «алкогольное опьянение». После допроса мужчину вывели из отделения полиции и оставили на улице. Родственники нашли его на следующий день. Трубку его телефона взял прохожий, который смог объяснить, где находится мужчина.

Со слов родных, на теле мужчины найдены следы побоев, у него закрытая черепно-мозговая травма, перемол свода черепа, отек головного мозга, пропали золотые кольца. Он ничего не помнит, поэтому родственники требует провести проверку в отделении полиции, где пострадавший провел тот день.

Редакция URA.RU направила запрос в ГУ МВД по Москве. Комментарий будет опубликован, как только поступит.

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Полиция в Москве задержала мужчину с инсультом, который вышел из вагона метро на станции «Красногвардейская» и прилег на лавочку. Силовики решили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. «В Москве полицейские задержали пассажира с инсультом, подумав, что он пьян. После оформления его вывели за руки на улицу и оставили там», — сообщает telegram-канал Baza. Уточняется, что мужчина провел несколько часов в полиции. Он плохо говорил, поэтому полицейские вызвали в отделение медиков, которые поставили диагноз «алкогольное опьянение». После допроса мужчину вывели из отделения полиции и оставили на улице. Родственники нашли его на следующий день. Трубку его телефона взял прохожий, который смог объяснить, где находится мужчина. Со слов родных, на теле мужчины найдены следы побоев, у него закрытая черепно-мозговая травма, перемол свода черепа, отек головного мозга, пропали золотые кольца. Он ничего не помнит, поэтому родственники требует провести проверку в отделении полиции, где пострадавший провел тот день. Редакция URA.RU направила запрос в ГУ МВД по Москве. Комментарий будет опубликован, как только поступит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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