Baza: полицейские арестовали москвича с инсультом, приняв его за пьяного

Родственники пострадавшего требуют проверить полицейских, которые задержали больного москвича Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полиция в Москве задержала мужчину с инсультом, который вышел из вагона метро на станции «Красногвардейская» и прилег на лавочку. Силовики решили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

«В Москве полицейские задержали пассажира с инсультом, подумав, что он пьян. После оформления его вывели за руки на улицу и оставили там», — сообщает telegram-канал Baza.

Уточняется, что мужчина провел несколько часов в полиции. Он плохо говорил, поэтому полицейские вызвали в отделение медиков, которые поставили диагноз «алкогольное опьянение». После допроса мужчину вывели из отделения полиции и оставили на улице. Родственники нашли его на следующий день. Трубку его телефона взял прохожий, который смог объяснить, где находится мужчина.

Со слов родных, на теле мужчины найдены следы побоев, у него закрытая черепно-мозговая травма, перемол свода черепа, отек головного мозга, пропали золотые кольца. Он ничего не помнит, поэтому родственники требует провести проверку в отделении полиции, где пострадавший провел тот день.

Редакция URA.RU направила запрос в ГУ МВД по Москве. Комментарий будет опубликован, как только поступит.