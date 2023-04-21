Бастрыкин потребовал разобраться с делом пенсионерки, которую морили голодом в пермской больнице

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации, связанной с ненадлежащим уходом за пенсионеркой в одной из больниц Перми, а также предоставить доклад о результатах проверки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«Председатель СР РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину разобраться представить доклад об обстоятельствах, установленных во время проверки. По окончании проверочных мероприятий доложить о принятом по их результатам решении», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В СМИ сообщается о лишенной возможности передвигаться 75-летней женщине, которая поступила в одну из больниц Перми. В течение нескольких дней пенсионерку не кормили, не давали ей воду и необходимые лекарства. Как пишет издание 59.ру, позже женщину госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния здоровья и диагностировали у нее острое инфекционное заболевание.
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