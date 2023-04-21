21 апреля 2023

Бастрыкин потребовал разобраться с делом пенсионерки, которую морили голодом в пермской больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, пенсионерка, поликлиника, прием у врача, пожилая женщина, здоровье, бабушка, обследование, клиника, больница, пожилые люди
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СУ СК России Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации, связанной с ненадлежащим уходом за пенсионеркой в одной из больниц Перми, а также предоставить доклад о результатах проверки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Председатель СР РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину разобраться представить доклад об обстоятельствах, установленных во время проверки. По окончании проверочных мероприятий доложить о принятом по их результатам решении», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В СМИ сообщается о лишенной возможности передвигаться 75-летней женщине, которая поступила в одну из больниц Перми. В течение нескольких дней пенсионерку не кормили, не давали ей воду и необходимые лекарства. Как пишет издание 59.ру, позже женщину госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния здоровья и диагностировали у нее острое инфекционное заболевание.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации, связанной с ненадлежащим уходом за пенсионеркой в одной из больниц Перми, а также предоставить доклад о результатах проверки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Председатель СР РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину разобраться представить доклад об обстоятельствах, установленных во время проверки. По окончании проверочных мероприятий доложить о принятом по их результатам решении», — сообщается в telegram-канале ведомства. В СМИ сообщается о лишенной возможности передвигаться 75-летней женщине, которая поступила в одну из больниц Перми. В течение нескольких дней пенсионерку не кормили, не давали ей воду и необходимые лекарства. Как пишет издание 59.ру, позже женщину госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния здоровья и диагностировали у нее острое инфекционное заболевание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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