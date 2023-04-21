21 апреля 2023

Бастрыкин поручил доложить о ДТП с маршруткой в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин дал поручения регионам Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах ДТП с маршрутным такси в Челябинске, где в результате аварии пострадали шесть пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных управлений СК России представить доклады об установленных обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий, произошедших в Республике Башкортостан, Новгородской и Челябинской областях. В результате столкновения маршрутки с легковым автомобилем в Челябинске медицинская помощь потребовалась шести пассажирам», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе СКР добавили, что следственными органами СК России по Челябинской области организована доследственная проверка по статье 238 УК РФ. По результатам нее будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно о ДТП между маршрутным такси №75 и легковым автомобилем Mitsubishi, которое произошло 22 апреля на Комсомольском проспекте в Челябинске. В результате столкновения маршрутка перевернулась, пострадали шесть пассажиров. Водитель такси был доставлен в полицию, возбуждено административное дело.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах ДТП с маршрутным такси в Челябинске, где в результате аварии пострадали шесть пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных управлений СК России представить доклады об установленных обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий, произошедших в Республике Башкортостан, Новгородской и Челябинской областях. В результате столкновения маршрутки с легковым автомобилем в Челябинске медицинская помощь потребовалась шести пассажирам», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе СКР добавили, что следственными органами СК России по Челябинской области организована доследственная проверка по статье 238 УК РФ. По результатам нее будет принято процессуальное решение. Ранее стало известно о ДТП между маршрутным такси №75 и легковым автомобилем Mitsubishi, которое произошло 22 апреля на Комсомольском проспекте в Челябинске. В результате столкновения маршрутка перевернулась, пострадали шесть пассажиров. Водитель такси был доставлен в полицию, возбуждено административное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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