В ХМАО выросли цены на загородную недвижимость

В Сургуте цены на загородную недвижимость увеличились на 4%

23 апреля 2023 в 03:55 Размер текста - 17 +

Цены на дома и дачи в Сургуте вновь выросли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стоимость загородной недвижимости в Сургуте (ХМАО) увеличилась. В сравнении с началом апреля рост составил 4%, сообщили представители сервиса Restate. «Средняя стоимость дач, коттеджей, домов в коттеджных поселках Сургута — более 4,4 миллиона рублей за объект. Рост составил 4,04% с начала апреля», — сообщается на сайте Restate. За квартал цена загородной недвижимости выросла на 1,1 миллиона рублей. Сейчас стоимость варьируется от 750 тысяч до 29,4 миллиона рублей за объект. Ранее URA.RU рассказывало, что в конце марта стоимость загородной недвижимости в Сургуте резко выросла на 23%. Рост цен связан как с грядущим дачным периодом и удорожанием стройматериалов накануне теплого сезона.

Стоимость загородной недвижимости в Сургуте (ХМАО) увеличилась. В сравнении с началом апреля рост составил 4%, сообщили представители сервиса Restate. «Средняя стоимость дач, коттеджей, домов в коттеджных поселках Сургута — более 4,4 миллиона рублей за объект. Рост составил 4,04% с начала апреля», — сообщается на сайте Restate. За квартал цена загородной недвижимости выросла на 1,1 миллиона рублей. Сейчас стоимость варьируется от 750 тысяч до 29,4 миллиона рублей за объект. Ранее URA.RU рассказывало, что в конце марта стоимость загородной недвижимости в Сургуте резко выросла на 23%. Рост цен связан как с грядущим дачным периодом и удорожанием стройматериалов накануне теплого сезона.