22 апреля 2023
21 апреля 2023

В ХМАО выросли цены на загородную недвижимость

В Сургуте цены на загородную недвижимость увеличились на 4%
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зима, частные дома, дом, дачи
Цены на дома и дачи в Сургуте вновь выросли Фото:

Стоимость загородной недвижимости в Сургуте (ХМАО) увеличилась. В сравнении с началом апреля рост составил 4%, сообщили представители сервиса Restate.

«Средняя стоимость дач, коттеджей, домов в коттеджных поселках Сургута — более 4,4 миллиона рублей за объект. Рост составил 4,04% с начала апреля», — сообщается на сайте Restate.

За квартал цена загородной недвижимости выросла на 1,1 миллиона рублей. Сейчас стоимость варьируется от 750 тысяч до 29,4 миллиона рублей за объект.

Ранее URA.RU рассказывало, что в конце марта стоимость загородной недвижимости в Сургуте резко выросла на 23%. Рост цен связан как с грядущим дачным периодом и удорожанием стройматериалов накануне теплого сезона.

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Стоимость загородной недвижимости в Сургуте (ХМАО) увеличилась. В сравнении с началом апреля рост составил 4%, сообщили представители сервиса Restate. «Средняя стоимость дач, коттеджей, домов в коттеджных поселках Сургута — более 4,4 миллиона рублей за объект. Рост составил 4,04% с начала апреля», — сообщается на сайте Restate. За квартал цена загородной недвижимости выросла на 1,1 миллиона рублей. Сейчас стоимость варьируется от 750 тысяч до 29,4 миллиона рублей за объект. Ранее URA.RU рассказывало, что в конце марта стоимость загородной недвижимости в Сургуте резко выросла на 23%. Рост цен связан как с грядущим дачным периодом и удорожанием стройматериалов накануне теплого сезона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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