В ХМАО выросли цены на загородную недвижимость

Стоимость загородной недвижимости в Сургуте (ХМАО) увеличилась. В сравнении с началом апреля рост составил 4%, сообщили представители сервиса Restate.
«Средняя стоимость дач, коттеджей, домов в коттеджных поселках Сургута — более 4,4 миллиона рублей за объект. Рост составил 4,04% с начала апреля», — сообщается на сайте Restate.
За квартал цена загородной недвижимости выросла на 1,1 миллиона рублей. Сейчас стоимость варьируется от 750 тысяч до 29,4 миллиона рублей за объект.
Ранее URA.RU рассказывало, что в конце марта стоимость загородной недвижимости в Сургуте резко выросла на 23%. Рост цен связан как с грядущим дачным периодом и удорожанием стройматериалов накануне теплого сезона.
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