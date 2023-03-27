В Сургуте резко поднялись цены на загородную недвижимость

28 марта 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Рост цен составил более 20% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) поднялись цены на загородную недвижимость. В конце марта рост стоимости частных домов составил более 20%. Об этом свидетельствуют данные сервиса Restate. «Средняя цена дач, коттеджей и загородных домов за объект составляет более 4 миллионов 250 тысяч рублей. Это на 23,17% больше, чем в начале марта», — следует из данных сервиса. Источники агентства в сфере недвижимости утверждают, что рост стоимости загородной недвижимости, в том числе связан как с грядущим дачным периодом, так и удорожанием стройматериалов накануне теплого сезона. «Подорожание в это время года традиционно связывают с индексацией зарплат после закрытия финансового года и утверждения бюджетов организаций на текущий, а также материнского капитала. Вкупе с постоянным, хоть и несколько снизившимся сейчас, подорожанием строительных и отделочных материалов это составляет главные причины», — комментирует журналисту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО продавали дачи со скидками. Причина была в пониженном сезонном спросе на загородную недвижимость.

В Сургуте (ХМАО) поднялись цены на загородную недвижимость. В конце марта рост стоимости частных домов составил более 20%. Об этом свидетельствуют данные сервиса Restate. «Средняя цена дач, коттеджей и загородных домов за объект составляет более 4 миллионов 250 тысяч рублей. Это на 23,17% больше, чем в начале марта», — следует из данных сервиса. Источники агентства в сфере недвижимости утверждают, что рост стоимости загородной недвижимости, в том числе связан как с грядущим дачным периодом, так и удорожанием стройматериалов накануне теплого сезона. «Подорожание в это время года традиционно связывают с индексацией зарплат после закрытия финансового года и утверждения бюджетов организаций на текущий, а также материнского капитала. Вкупе с постоянным, хоть и несколько снизившимся сейчас, подорожанием строительных и отделочных материалов это составляет главные причины», — комментирует журналисту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО продавали дачи со скидками. Причина была в пониженном сезонном спросе на загородную недвижимость.